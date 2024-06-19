Подорожі з дітьми: які лайфхаки допоможуть не зійти з розуму та гарно провести час

Найважливіші речі

Документи. Завчасно складіть усі необхідні документи в папку чи органайзер. Вам потрібні будуть паспорти всіх членів сім'ї, свідоцтво про народження дитини, страхові поліси та при необхідності - дозвіл на вивезення дитини. Бажано окремо скласти папку з копіями всіх документів. Також можна зробити фото всіх важливих документів на телефон.

Страховка. Якщо ви збираєтеся у подорож за кордон, зробіть страховий поліс. Керуйтеся відгуками ваших знайомих, яким ви довіряєте та які користувалися послугами страхової. Якщо раптом вам знадобиться лікар у чужій країні, ви будете мати можливість до нього звернутися.

Перекус. Навіть, якщо ви збираєтеся в невелику подорож, обов'язково приготуйте запас їжі для дитини, питну воду, перекус для себе та трохи дрібних грошей, щоб швидко купити щось поїсти та попити на найближчій заправці. Візьміть горішки, родзинки та льодяники - все це у дорозі вам знадобиться.

Яскраві речі та записки. Вдягайте дитину у яскраві речі, щоб вона була помітна. Якщо дитина зникне з вашого поля зору в аеропорті, на вокзалі, в магазині чи просто на вулиці - ви швидко її побачите. В кишені обов'язково покладіть записку з ім'ям дитини та інформацією, як зв'язатися з батьками.

Аптечка. У будь-якій подорожі аптечка з найнеобхіднішим має бути у вас з собою. Якщо ваша дитини або ви маєте певні потреби - візьміть з собою всі необхідні препарати.

Комфорт у подорожі

Гаджети. Заздалегідь підготуйте для дитини (для кожної дитини - окремо) телефон, смартфон або планшет, на якому будуть завантажені навчальні мультфільми або ігри. Не забувайте про зручні навушники, щоб не зробити дискомфорт оточуючим.

Книжки, розмальовки, ігри. У вас має бути не один та не два варіанти, чим розважити дитину у дорозі. Орієнтуйтеся на вік та потреби, а ще на вміння тримати увагу та кількість часу, який дитина може приділити тому чи іншому заняттю.

Плед та подушка. Для будь-якого виду транспорту вам точно знадобиться невеликий легенький плед та подушка. У будь-який момент дитина зможе подрімати.

Нічні переїзди. Намагайтеся спланувати подорожі так, щоб переїзд з пункту А в пункт Б випадав на ніч. Це дозволить відпочити не тільки дитині, а й вам.

Режим дня. Це буде дуже незручно у подорожі, але намагайтеся тримати звичний для дитини режим дня. Дитина, яка вчасно поїла та поспала, вередує значно менше. Не тягніть дитину у натовп або довгу прогулянку, коли потрібно зробити перерву на денний сон чи обід.

Закачування. На жаль, це трапляється з багатьма дітьми та у будь-якому транспорті. Не робіть з цього проблему та не сваріть дитину. Є спеціальні таблетки для різного віку. І ще: дитині не має бути жарко чи холодно, не має бути одягу, що стискає живіт чи горло, і дитина має більше дивитися у вікно, а не в гаджет. Обов'язково подбайте про вологі серветки, пакети та змінний одяг.

Подбайте про розваги дітей у подорожі (фото: Getty Images)

Емоційна складова

Нові враження. Пам'ятайте, що для дитини буде новим абсолютно все - дорога, транспорт, корівки чи хмарки за вікном, готель, нова їжа, нові обличчя. Тому дитина може бути дуже емоційна, голосно говорити та постійно намагатися поділитися своїми враженнями з батьками. Намагайтеся не відмахуватися та уважно вислухайте. Саме у подорожах діти дуже швидко розвиваються та отримують зовсім нові знання та досвід.

Частина життя. Ваша поїздка з дитиною - це такий самий час разом, як і у будь-якому місці. Не думайте, що подорож - це тимчасова незручність й вам потрібно "перебути дорогу", чи "добратися якось до готелю".

Підготуйте дитину. Поговоріть з дитиною перед подорожжю та розкажіть, куди ви їдете, що має побачити, чим будете займатися. Покажіть дитині фото чи відео нового місця, розкажіть історію, поясніть, як потрібно поводитися на вокзалі чи в аеропорті. Поясніть чітку послідовність усіх дій.

Будьте спокійні. Найголовніше для дитини - це спокійні батьки. Стрес, нервозність, агресивність, хвилювання - це все буде передаватися вашій дитині. Якщо ви напружені, то малюки починають капризувати. Тому - тільки позитив та гарний відпочинок.

Нова локація. Обирайте місцевість для відпочинку таку, щоб вона була цікава вашим дітям. Передивіться, які є музеї, зоопарки, розважальні місця. Бажано купити квитки завчасно, хоча б за день, щоб потім не стояти у довжелезних чергах з дитиною.

Розділіть враження. Не намагайтеся показати дитині за один день абсолютно все. По-перше, дитина не зможе справитися з великою кількістю інформації та емоцій. По-друге, ви змучитеся так само сильно і вже до вечора будете мріяти тільки про ліжко. Розділіть по днях різні локації та дайте дитині час, щоб вона сприйняла щось нове.

Ретельно сплануйте свою подорож з дитиною (фото: Getty Images)