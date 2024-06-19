Путешествия с детьми: какие лайфхаки помогут не сойти с ума и хорошо провести время

Важные вещи

Документы. Заранее сложите все необходимые документы в папку или органайзер. Вам потребуются паспорта всех членов семьи, свидетельство о рождении ребенка, страховые полисы и при необходимости - разрешение на вывоз ребенка. Желательно отдельно составить папку с копиями всех документов. Также можно сделать фотографии всех важных документов на телефон.

Страхование. Если вы собираетесь в путешествие за границу, подготовьте страховой полис. Прислушайтесь к отзывам ваших знакомых, которым вы доверяете и которые пользовались услугами страховой. Если вдруг вам понадобится врач в чужой стране, вы сможете к нему обратиться.

Перекус. Даже если вы собираетесь в небольшое путешествие, обязательно приготовьте запас еды для ребенка, питьевую воду, перекус для себя и немного мелких денег, чтобы быстро купить что-нибудь поесть и попить на ближайшей заправке. Возьмите орешки, изюм и леденцы - все это в дороге вам понадобится.

Яркие вещи и записки. Одевайте ребенка в яркие вещи, чтобы он был заметен. Если ребенок исчезнет из вашего поля зрения в аэропорту, на вокзале, в магазине или просто на улице - вы быстро его увидите. В карман обязательно положите записку с именем ребенка и информацией о том, как связаться с родителями.

Аптечка. В любом путешествии аптечка с самым необходимым должна быть у вас с собой. Если у вашего ребенка или у вас есть определенные потребности - возьмите с собой все необходимые препараты.

Комфорт в путешествии

Гаджеты. Заранее подготовьте для ребенка (для каждого ребенка - отдельно) телефон, смартфон или планшет, на котором будут загружены обучающие мультфильмы или игры. Не забывайте об удобных наушниках, чтобы не создать дискомфорт окружающим.

Книги, раскраски, игры. У вас должно быть не один и не два варианта, чем развлечь ребенка в пути. Ориентируйтесь на возраст и потребности, а также на умение держать внимание и количество времени, которое ребенок может уделить тому или иному занятию.

Плед и подушка. Для любого вида транспорта вам понадобится небольшой легкий плед и подушка. В любой момент ребенок сможет вздремнуть.

Ночные переезды. Старайтесь спланировать поездки так, чтобы переезд из пункта А в пункт Б выпадал на ночь. Это позволит отдохнуть не только ребенку, но и вам.

Режим дня. Это будет очень неудобно в поездке, но старайтесь держать привычный для ребенка режим дня. Ребенок, который вовремя поел и поспал, капризничает гораздо меньше. Не тяните ребенка в толпу или долгую прогулку, когда нужно сделать перерыв на дневной сон или обед.

Укачивание. К сожалению, это происходит со многими детьми и в любом транспорте. Не делайте из этого проблему и не ругайте ребенка. Есть специальные таблетки для всех возрастов. И еще: ребенку не должно быть жарко или холодно, не должно быть одежды, сжимающей живот или горло, и ребенок должен больше смотреть в окно, а не в гаджет. Обязательно позаботьтесь о влажных салфетках, пакетах и сменной одежде.

Позаботьтесь о развлечениях детей в путешествии (фото: Getty Images)

Эмоциональная составляющая

Новые впечатления. Помните, что для ребенка будет новым абсолютно все - дорога, транспорт, коровки или облачка за окном, гостиница, новая еда, новые лица. Поэтому ребенок может быть очень эмоционален, громко говорить и постоянно пытаться поделиться своими впечатлениями с родителями. Старайтесь не отмахиваться и внимательно выслушайте. Именно в путешествиях дети быстро развиваются и получают совершенно новые знания и опыт.

Часть жизни. Ваша поездка с ребенком - это такое же время вместе, как и в любом месте. Не думайте, что путешествие - это временное неудобство и вам нужно "перебыть дорогу", или "добраться как-нибудь в гостиницу".

Подготовьте ребенка. Поговорите с ребенком перед путешествием и расскажите, куда вы едете, что должны увидеть, чем заниматься. Покажите ребенку фото или видео нового места, расскажите историю, объясните, как вести себя на вокзале или в аэропорту. Объясните четкую последовательность всех действий.

Будьте спокойны. Самое главное для ребенка - это спокойные родители. Стресс, нервозность, агрессивность, волнение - это все будет передаваться вашему ребенку. Если вы напряжены, то малыши начинают капризничать. Поэтому - только позитив и хороший отдых.

Новая локация. Выбирайте местность для отдыха так, чтобы она была интересна вашим детям. Посмотрите, какие есть музеи, зоопарки, развлекательные места. Желательно купить билеты заранее, хотя бы за день, чтобы потом не стоять в длинных очередях с ребенком.

Разделите впечатления. Не пытайтесь показать ребенку за один день абсолютно все. Во-первых, ребенок не сможет справиться с большим количеством информации и эмоций. Во-вторых, вы измучитесь так же сильно и уже к вечеру будете мечтать только о постели. Разделите по дням разные локации и дайте ребенку время, чтобы он воспринял что-нибудь новое.

Тщательно спланируйте свое путешествие с ребенком (фото: Getty Images)