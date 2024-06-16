5 неординарних способів провести літню відпустку

Прийшло літо й у багатьох українців з'явилися думки про те, як використати літню відпустку. Вирватися на море у країни Європи зараз не кожному по кишені, тим більш, що дорога зараз виходить надто складна через закриті аеропорти. А поїхати всією родиною теж не вийде - більшість чоловіків не зможе виїхати з України.

Але є неординарні варіанти літньої відпустки, які будуть до душі тим, хто хоче якісно відпочити та набратися сил. Які саме - розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Тиша, спокій та природа

Найкращий варіант - поїхати у Карпати чи просто у Західну Україну. Багато мальовничих містечок, сіл та точок на нашій мапі, де можна знайти свіже повітря, тишу та спокій. Зупинитися варто у приватних садибах, або орендувати етнодім - це спосіб пірнути з головою в історію та культуру іншого регіону, відчути особливості побуту.

Такі будиночки можна знайти в інтернеті за дуже доступні гроші, або їхати машиною до певного населеного пункту та вже на місці шукати місцевих жителів, які пропонують житло в оренду.

Будинок або дача у селі

Такий спосіб відпочинку теж дає можливість відновити сили та відчути природу. Для цього потрібно знайти будинок у селі або дачу - у будь-якому населеному пункті та орендувати його на декілька тижнів чи навіть місяць.

Ви зможете власноруч подоїти корову або попасти череду з місцевими, встигнути виростити якусь зелень, їсти яблука прямо з дерев та гуляти місцевими стежками та взнавати історію певного населеного пункту.

Шукати будинки радимо через інтернет або знову ж таки - обрати місце на карті та шукати серед місцевих, бо більшість не подає оголошень.

Велосипедні подорожі

Такий відпочинок буде дуже бюджетним, але вражень ви отримаєте дуже багато. На велосипедах можна досліджувати гори, ліси, поля та озера. Можна навіть скласти карту подорожі та рушати - наприклад, на цілий тиждень чи навіть два. І зупинятися тільки на ночівлю та перепочинок.

Гастрономічний туризм

В Україні в кожному регіоні є своя неповторна кухня. І у багатьох регіонах є свої сироварні, виноробні, пасіки та різноманітні ферми, де можна скуштувати щось смачне, подивитися на щось цікаве та послухати неймовірні історії.

Шукайте не ті маршрути, які вже відомі давно, а щось нове та цікаве. Зараз дуже добре розвивається фермерство і можна знайти у кожній області щось цікаве.

Відпочинок+навчання

Один з цікавих видів відпочинку, який набирає популярності - це відпочинок, який поєднує також духовні практики або навчання. Ви встигнете насолодитися природою, тишею, знайдете нових друзів та отримаєте бонусом купу цікавих знань.

Знайти такі тури у "табори для дорослих" можна в інтернеті, або пошукати цікаві ретрити, що проводяться за містом.