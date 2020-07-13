Подорожает ли метро в Киеве? Появился официальный ответ

Повышение цен на проезд в метро Киева (Коллаж РБК-Украина)

Кличко рассказал, будут ли повышать цены на проезд в электротранспорте столицы

В Украине с 1 августа 2020 года поднимутся цены на электроэнергию. По предварительным подсчетам, тарифы вырастут на 54%. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, будет ли повышения цен на проезд из-за повышения тарифов на электроэнергию с 1 августа. Об этом он рассказал на брифинге 13 июля.

Он отметил, что несмотря на решение НКРЭ, поднимать стоимость проезда в метро, а также в другом электротранспорте в столице пока не планируют.

"Будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям", - рассказал Кличко на брифинге.

Он добавил, что все пассажиры скоростного трамвая, городской электрички и фуникулера могут оплачивать проезд с помощью е-билета и не платить наличными.

"Город планирует полностью перейти на бесконтактные способы оплаты за проезд. Тем самым исключив наличные в общественном транспорте столицы", - рассказал Виталий Кличко.

Кличко рассказал, будет ли повышение цен на проезд в метро Киева

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в период кризиса и карантина было принято решение поднять тарифы на электроэнергию почти на 50%.

А также мы рассказывали о том, что из-за повышения тарифов на электроэнергию, в Украине могут существенно подняться тарифы и на другие коммунальные услуги.