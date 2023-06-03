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Подолог назвала випадки, коли потрібно невідкладно звернутися до лікаря

Навіщо звертатися до подолога (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Подолог - це лікар, який займається лікуванням захворювань стоп і гомілок. Ця галузь поєднує знання з ортопедії, травматології, судинної та гнійної хірургії, нейрохірургії.

Подолог Анастасія Якименко розповіла на своїй сторінці в Instagram, в яких випадках потрібно звертатися за допомогою фахівця.

Чим займається подолог

Як ми зазначили вище, подолог лікує захворювання та виправляє недоліки стоп і гомілок. Ось декілька найпопулярніших проблем, які розв'язують подологи:

  • врослий ніготь, який може з'явитися через травми, тісне взуття чи неправильний педикюр;
  • мозолі та натоптні виникають через надмірне тертя та тиск;
  • грибок нігтів може з'явитися після відвідування бані, басейну та пляжу, якщо не використовувалися капці;
  • тріщини на стопі можуть виникати через тривалу ходьбу, тісне або незручне взуття.

Коли звертатися до подолога

Лікар зазначає, що допомога потрібна тим, хто:

  • відчуває біль чи дискомфорт під час ходьби або після тривалої активності;
  • має деформацію стоп: плоскостопість, вальгусна або вірусна деформація;
  • постійно страждає від грибка, мозолів, бородавок, врослого нігтя;
  • має цукровий діабет;
  • активно займається спортом та/або має специфічну потребу щодо своїх ніг;
  • носить неправильне взуття та шкарпетки;
  • має тріщини на стопах, які приносять дискомфорт під час сну та повсякденного життя;
  • активно покриває нігті на ногах гель-лаком і має тонкі нігті.

Чи відрізняється чимось процедура в подолога від майстра педикюру

Однозначно так. Медичний апаратний педикюр - це лікувальна процедура, яка допомагає позбутися поширених проблем зі стопами. Такий педикюр усуває симптоми та причини, що призвели до захворювання.

А косметичний педикюр - це насамперед косметична процедура, яка розрахована на естетичну красу ніг.

Раніше ми розповідали, яка форма нігтів найкраще підійде для вашого манікюру.

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