Дивіться, як виглядає жінка з найбільшим розміром ноги. За її фото готові платити

39-річна Таня Герберт має титул володарки найбільшої у світі стопи. Вона - рекордсменка Книги Гіннеса 2022 року. Жінці така слава з одного боку подобається, а з іншого - її трохи замучили непристойні пропозиції від чоловіків.

Якого розміру ноги у жінки

Права нога рекордсменки з штату Техас, США, має довжину 13,03 дюйма (33,1 см), а ліва трохи коротша - 12,79 дюйма (32,5 см). Тільки уявіть, це - 52-й розмір ноги!

Звісно, що нога такого величезного розміру, м’яко кажучи, ускладнює покупку взуття. Тані доводиться замовляти індивідуальний пошив взуття.

Таня Герберт (фото: metro.co.uk)

Закономірно, що Таня має високий зріст - 6 футів 9 дюймів. І через великий розмір ноги вона мала проблеми з дитинства. Вже у старших класах їй доводилося носити чоловіче взуття 48-го розміру, бо це єдине, що вона могла взути.

Зараз жінці вдалося знайти три компанії, які співпрацюють з нею, щоб створити взуття відповідного розміру.

Великий розмір ноги - не єдина проблема

Таня стверджує, що отримувала повідомлення від людей, які просили сфотографувати її ноги в обмін на гроші.

На її облікових записах в соціальних мережах також з’являються коментарі від людей із фудфетишем. Чого тільки не пропонували жінці, але вона стверджує, що не погоджується на такі пропозиції.

Ноги Тані в порівнянні зі стандартною ногою (фото: metro.co.uk)

"Як християнка, я вважаю, що морально неправильно продавати фотографії своїх ніг заради бажання інших. Тому дивні коментарі, які я отримую, я їх ігнорую", - коментує рекордсменка.