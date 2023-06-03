Подолог назвала случаи, когда нужно немедленно обратиться к врачу

Подолог - это врач, который занимается лечением заболеваний стоп и голеней. Эта отрасль сочетает знания по ортопедии, травматологии, сосудистой и гнойной хирургии, нейрохирургии.
Подолог Анастасия Якименко рассказала на своей странице в Instagram, в каких случаях нужно обращаться с помощью специалиста.
Как мы отметили выше, подолог лечит заболевание и исправляет недостатки стоп и голеней. Вот несколько самых популярных проблем, которые решают подолы:
Врач отмечает, что помощь нужна тем, кто:
Однозначно да. Медицинский аппаратный педикюр - это лечебная процедура, которая помогает избавиться от распространенных проблем со стопами. Такой педикюр устраняет симптомы и причины, приведшие к заболеванию.
А косметический педикюр - это прежде всего косметическая процедура, рассчитанная на эстетическую красоту ног.
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