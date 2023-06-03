Подолог назвала случаи, когда нужно немедленно обратиться к врачу

Чем занимается подолог

Как мы отметили выше, подолог лечит заболевание и исправляет недостатки стоп и голеней. Вот несколько самых популярных проблем, которые решают подолы:

вросший ноготь, который может появиться из-за травм, тесной обуви или неправильного педикюра;

мозоли и натоптыши возникают из-за чрезмерного трения и давления;

грибок ногтей может появиться после посещения бани, бассейна и пляжа, если не использовались тапочки;

трещины на стопе могут возникать из-за длительной ходьбы, тесной или неудобной обуви.

Когда обращаться к подологу

Врач отмечает, что помощь нужна тем, кто:

испытывает боль или дискомфорт во время ходьбы или после продолжительной активности;

имеет деформацию стоп: плоскостопие, вальгусная или вирусная деформация;

постоянно страдает от грибка, мозолей, бородавок, вросшего ногтя;

имеет сахарный диабет;

активно занимается спортом и/или имеет специфическую потребность в своих ногах;

носит неправильную обувь и носки;

имеет трещины на стопах, которые приносят дискомфорт во время сна и дневной жизни;

активно покрывает ногти на ногах гель-лаком и имеет тонкие ногти.

Отличается ли чем-либо процедура у подолога от мастера педикюра

Однозначно да. Медицинский аппаратный педикюр - это лечебная процедура, которая помогает избавиться от распространенных проблем со стопами. Такой педикюр устраняет симптомы и причины, приведшие к заболеванию.

А косметический педикюр - это прежде всего косметическая процедура, рассчитанная на эстетическую красоту ног.