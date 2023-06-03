Подолог назвала випадки, коли потрібно невідкладно звернутися до лікаря

Подолог - це лікар, який займається лікуванням захворювань стоп і гомілок. Ця галузь поєднує знання з ортопедії, травматології, судинної та гнійної хірургії, нейрохірургії.

Подолог Анастасія Якименко розповіла на своїй сторінці в Instagram , в яких випадках потрібно звертатися за допомогою фахівця.

Чим займається подолог

Як ми зазначили вище, подолог лікує захворювання та виправляє недоліки стоп і гомілок. Ось декілька найпопулярніших проблем, які розв'язують подологи:

врослий ніготь, який може з'явитися через травми, тісне взуття чи неправильний педикюр;

мозолі та натоптні виникають через надмірне тертя та тиск;

грибок нігтів може з'явитися після відвідування бані, басейну та пляжу, якщо не використовувалися капці;

тріщини на стопі можуть виникати через тривалу ходьбу, тісне або незручне взуття.

Коли звертатися до подолога

Лікар зазначає, що допомога потрібна тим, хто:

відчуває біль чи дискомфорт під час ходьби або після тривалої активності;

має деформацію стоп: плоскостопість, вальгусна або вірусна деформація;

постійно страждає від грибка, мозолів, бородавок, врослого нігтя;

має цукровий діабет;

активно займається спортом та/або має специфічну потребу щодо своїх ніг;

носить неправильне взуття та шкарпетки;

має тріщини на стопах, які приносять дискомфорт під час сну та повсякденного життя;

активно покриває нігті на ногах гель-лаком і має тонкі нігті.

Чи відрізняється чимось процедура в подолога від майстра педикюру

Однозначно так. Медичний апаратний педикюр - це лікувальна процедура, яка допомагає позбутися поширених проблем зі стопами. Такий педикюр усуває симптоми та причини, що призвели до захворювання.

А косметичний педикюр - це насамперед косметична процедура, яка розрахована на естетичну красу ніг.