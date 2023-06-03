Подолог назвала випадки, коли потрібно невідкладно звернутися до лікаря
Подолог - це лікар, який займається лікуванням захворювань стоп і гомілок. Ця галузь поєднує знання з ортопедії, травматології, судинної та гнійної хірургії, нейрохірургії.
Подолог Анастасія Якименко розповіла на своїй сторінці в Instagram, в яких випадках потрібно звертатися за допомогою фахівця.
Чим займається подолог
Як ми зазначили вище, подолог лікує захворювання та виправляє недоліки стоп і гомілок. Ось декілька найпопулярніших проблем, які розв'язують подологи:
- врослий ніготь, який може з'явитися через травми, тісне взуття чи неправильний педикюр;
- мозолі та натоптні виникають через надмірне тертя та тиск;
- грибок нігтів може з'явитися після відвідування бані, басейну та пляжу, якщо не використовувалися капці;
- тріщини на стопі можуть виникати через тривалу ходьбу, тісне або незручне взуття.
Коли звертатися до подолога
Лікар зазначає, що допомога потрібна тим, хто:
- відчуває біль чи дискомфорт під час ходьби або після тривалої активності;
- має деформацію стоп: плоскостопість, вальгусна або вірусна деформація;
- постійно страждає від грибка, мозолів, бородавок, врослого нігтя;
- має цукровий діабет;
- активно займається спортом та/або має специфічну потребу щодо своїх ніг;
- носить неправильне взуття та шкарпетки;
- має тріщини на стопах, які приносять дискомфорт під час сну та повсякденного життя;
- активно покриває нігті на ногах гель-лаком і має тонкі нігті.
Чи відрізняється чимось процедура в подолога від майстра педикюру
Однозначно так. Медичний апаратний педикюр - це лікувальна процедура, яка допомагає позбутися поширених проблем зі стопами. Такий педикюр усуває симптоми та причини, що призвели до захворювання.
А косметичний педикюр - це насамперед косметична процедура, яка розрахована на естетичну красу ніг.
Раніше ми розповідали, яка форма нігтів найкраще підійде для вашого манікюру.
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