Подолог назвала случаи, когда нужно немедленно обратиться к врачу
Подолог - это врач, который занимается лечением заболеваний стоп и голеней. Эта отрасль сочетает знания по ортопедии, травматологии, сосудистой и гнойной хирургии, нейрохирургии.
Подолог Анастасия Якименко рассказала на своей странице в Instagram, в каких случаях нужно обращаться с помощью специалиста.
Чем занимается подолог
Как мы отметили выше, подолог лечит заболевание и исправляет недостатки стоп и голеней. Вот несколько самых популярных проблем, которые решают подолы:
- вросший ноготь, который может появиться из-за травм, тесной обуви или неправильного педикюра;
- мозоли и натоптыши возникают из-за чрезмерного трения и давления;
- грибок ногтей может появиться после посещения бани, бассейна и пляжа, если не использовались тапочки;
- трещины на стопе могут возникать из-за длительной ходьбы, тесной или неудобной обуви.
Когда обращаться к подологу
Врач отмечает, что помощь нужна тем, кто:
- испытывает боль или дискомфорт во время ходьбы или после продолжительной активности;
- имеет деформацию стоп: плоскостопие, вальгусная или вирусная деформация;
- постоянно страдает от грибка, мозолей, бородавок, вросшего ногтя;
- имеет сахарный диабет;
- активно занимается спортом и/или имеет специфическую потребность в своих ногах;
- носит неправильную обувь и носки;
- имеет трещины на стопах, которые приносят дискомфорт во время сна и дневной жизни;
- активно покрывает ногти на ногах гель-лаком и имеет тонкие ногти.
Отличается ли чем-либо процедура у подолога от мастера педикюра
Однозначно да. Медицинский аппаратный педикюр - это лечебная процедура, которая помогает избавиться от распространенных проблем со стопами. Такой педикюр устраняет симптомы и причины, приведшие к заболеванию.
А косметический педикюр - это прежде всего косметическая процедура, рассчитанная на эстетическую красоту ног.
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