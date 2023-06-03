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Подолог назвала случаи, когда нужно немедленно обратиться к врачу

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Суббота 03 июня 2023 12:54
Подолог назвала случаи, когда нужно немедленно обратиться к врачу Зачем обращаться к подолу (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Подолог - это врач, который занимается лечением заболеваний стоп и голеней. Эта отрасль сочетает знания по ортопедии, травматологии, сосудистой и гнойной хирургии, нейрохирургии.

Подолог Анастасия Якименко рассказала на своей странице в Instagram, в каких случаях нужно обращаться с помощью специалиста.

Чем занимается подолог

Как мы отметили выше, подолог лечит заболевание и исправляет недостатки стоп и голеней. Вот несколько самых популярных проблем, которые решают подолы:

  • вросший ноготь, который может появиться из-за травм, тесной обуви или неправильного педикюра;
  • мозоли и натоптыши возникают из-за чрезмерного трения и давления;
  • грибок ногтей может появиться после посещения бани, бассейна и пляжа, если не использовались тапочки;
  • трещины на стопе могут возникать из-за длительной ходьбы, тесной или неудобной обуви.

Когда обращаться к подологу

Врач отмечает, что помощь нужна тем, кто:

  • испытывает боль или дискомфорт во время ходьбы или после продолжительной активности;
  • имеет деформацию стоп: плоскостопие, вальгусная или вирусная деформация;
  • постоянно страдает от грибка, мозолей, бородавок, вросшего ногтя;
  • имеет сахарный диабет;
  • активно занимается спортом и/или имеет специфическую потребность в своих ногах;
  • носит неправильную обувь и носки;
  • имеет трещины на стопах, которые приносят дискомфорт во время сна и дневной жизни;
  • активно покрывает ногти на ногах гель-лаком и имеет тонкие ногти.

Отличается ли чем-либо процедура у подолога от мастера педикюра

Однозначно да. Медицинский аппаратный педикюр - это лечебная процедура, которая помогает избавиться от распространенных проблем со стопами. Такой педикюр устраняет симптомы и причины, приведшие к заболеванию.

А косметический педикюр - это прежде всего косметическая процедура, рассчитанная на эстетическую красоту ног.

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