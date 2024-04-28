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"Подобається хайп". Працівниця МОН, яку дружина Остапчука звинуватила у цькуванні, прокоментувала скандал

Катерина Остапчук (фото: instagram.com/poka.tya)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно дружина ведучого Володимира Остапчука Катерина Полтавська заявила, що її в особистих повідомленнях образила працівниця МОН. У свою чергу дівчина, яка нібито зацькувала бізнесвумен, запевнила, що того дня в її акаунт у соцмережах заходили з іншого девайсу, тож вона не писала образливі слова обраниці шоумена.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler)з посиланням на коментар комунікаційниці Міністерства освіти Марії Сімак виданню ТаблоID.

Деталі

Марія надала скріншот як підтвердження того, що до її акаунту заходили з іншого пристрою.

"Із доказів маю скріншот про те, що в мій акаунт заходили з іншого пристрою в той день. Вибачатись за те, чого я не робила перед пані Катериною - я не буду. Але за ситуацію, в якій ми опинилися - перепросила", - написала вона.

Марія Сімак надала докази того, що на її сторінці у той день було помічено підозрілу активність (фото: ТаблоID)

Комунікаційниця також додала, що не вважає за необхідне надавати Каті контакти особи, яка вчинила цю дію, і висловила бажання завершити цю ситуацію.

"Давати контакти людини, яка могла це зробити, я не повинна. Якщо Катерині подобається хайпувати на цій темі, то я ж хочу її завершення", - зазначила жінка.

Крім того, вона наголосила, що Катерина не має права визначати, кого слід звільняти.

"Карати когось, чи ні, і вирішувати, кого і за що мають звільняти, Катерина не має права. При всій повазі, така ситуація може статися з будь-ким", - підсумувала працівниця МОН.

Нагадаємо, днями Полтавська опублікувала скриншоти листування з Марією Сімак, яка працює комунікаційницею в Міністерстві освіти та науки (МОН). Жінка надіслала образливе повідомлення для Катерини.

"Всі чекають, коли ти народиш і тебе кинуть", - написала Сімак.

Катерину Полтавську забулили в соцмережах (фото: instagram.com/poka.tya)

Після погрози звільнення від Каті, жінка, власниця акаунта, з якого було надіслано СМС, заявила, що це зробив її колишній партнер.

Дружина Остапчука звернулася до МОН, де їй обіцяли подати запит до Meta, щоб установити, чи були повідомлення справді надіслані з іншого пристрою.

Раніше ми розповідали, що Інна Мірошниченко відповіла на хейт через усиновлення другої дитини.

Також донька Оззі Осборна згадала, як у неї стріляв рідний брат.

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Володимир ОстапчукМОН