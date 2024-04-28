"Нравится хайп". Работница МОН, которую жена Остапчука обвинила в травле, прокомментировала скандал

Подробности

Мария предоставила скриншот как подтверждение того, что в ее аккаунт заходили с другого устройства.

"Из доказательств имею скриншот о том, что в мой аккаунт заходили с другого устройства в тот день. Извиняться за то, чего я не делала перед госпожой Екатериной - я не буду. Но за ситуацию, в которой мы оказались - извинилась", - написала она.

Мария Симак предоставила доказательства того, что на ее странице в тот день была замечена подозрительная активность (фото: ТаблоID)

Коммуникатор также добавила, что не считает необходимым предоставлять Кате контакты лица, совершившего это действие, и выразила желание завершить эту ситуацию.

"Давать контакты человека, который мог это сделать, я не должна. Если Екатерине нравится хайповать на этой теме, то я же хочу ее завершения", - отметила женщина.

Кроме того, она подчеркнула, что Екатерина не имеет права определять, кого следует увольнять.

"Наказывать кого-то, или нет, и решать, кого и за что должны увольнять, Екатерина не имеет права. При всем уважении, такая ситуация может произойти с любым", - подытожила работница МОН.

Напомним, на днях Полтавская опубликовала скриншоты переписки с Марией Симак, которая работает коммуникатором в Министерстве образования и науки (МОН). Женщина прислала оскорбительное сообщение для Екатерины.

"Все ждут, когда ты родишь и тебя бросят", - написала Симак.

Екатерину Полтавскую забулили в соцсетях (фото: instagram.com/poka.tya)

После угрозы увольнения от Кати, женщина, владелица аккаунта, с которого было отправлено СМС, заявила, что это сделал ее бывший партнер.

Жена Остапчука обратилась в МОН, где ей обещали подать запрос в Meta, чтобы установить, были ли сообщения действительно отправлены с другого устройства.