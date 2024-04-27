"Люди бідні душею". Інна Мірошниченко відповіла на хейт через усиновлення другої дитини
Сім’ю телеведучого Тімура Мірошниченка вкотре захейтили українці. Це сталося після того, як зіркове подружжя розповіло, що вони шукають другу дитину на усиновлення.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дружини шоумена.
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У своїх stories дружина телеведучого Інна показала скріншоти негативних коментарів від українців.
В них хейтери висловлювали невдоволення стосовно того, що їхня сім'я всиновлює вже другу дитину, а також припущення про причини цього рішення.
Так, дехто вважає, що знаменитості займаються "колекціонуванням дітей", а інші стверджують, що вони шукають "няньку" для молодших.
Інну Мірошниченко знову захейтили через усиновлення дитини (фото: instagram.com/_inna_mi_)
"Це кинула подруга коментарі під якоюсь новиною про те, що ми збираємося усиновити дитину. А ви питали, як можна хейтити тему усиновлення. Легко. Наших людей просити не потрібно. Колекціонування дітей", - написала адвокатка.
Зі слів багатодітної мами, її трохи лякає те, що ці люди не ізольовані від суспільства.
"Вони ходять із нами в одні магазини, гуляють в одних парках. Вони навколо. А я не впевнена, що вони здорові й контактувати з ними безпечно", - поміркувала дружина Тімура.
Інну Мірошниченко знову захейтили через усиновлення дитини (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Крім того, Інна зазначила, що неадекватні коментарі надходять навіть від її знайомих - молодих і освічених людей. Вони стверджують, що усиновлення використовується як піар або спосіб для того, щоб виїхати за кордон.
"Якщо люди настільки бідні душею і розумом, не можуть припустити, що хтось може щиро й безумовно любити, і шукають тому "логічне" пояснення, то це не моя проблема. А їхня. Бо їм жити з цією недовірою до світу, не мені", - підсумувала знаменитість.
Інну Мірошниченко знову захейтили через усиновлення дитини (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Нагадаємо, у квітні Інна повідомила, що офіційно стала кандидаткою в усиновлювачі та незабаром стане мамою вчетверте.
Зазначимо, що у подружжя Мірошниченків, крім прийомного дворічного Марселя, є двоє рідних дітей - 5-річна Мія та 4-річний Марк.
Оскільки Тимур через роботу не мав часу вдруге проходить курси, Інна подала документи одна, умовно отримавши статус мами-одиначки.
Раніше дружина Мірошніченко розповіла про найбільшу фобію 3-річного сина.
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