ua en ru
Сб, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Люди бідні душею". Інна Мірошниченко відповіла на хейт через усиновлення другої дитини

Субота 27 квітня 2024 20:30
UA EN RU
"Люди бідні душею". Інна Мірошниченко відповіла на хейт через усиновлення другої дитини Інна Мірошнченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Іванна Пашкевич

Сім’ю телеведучого Тімура Мірошниченка вкотре захейтили українці. Це сталося після того, як зіркове подружжя розповіло, що вони шукають другу дитину на усиновлення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дружини шоумена.

Деталі

У своїх stories дружина телеведучого Інна показала скріншоти негативних коментарів від українців.

В них хейтери висловлювали невдоволення стосовно того, що їхня сім'я всиновлює вже другу дитину, а також припущення про причини цього рішення.

Так, дехто вважає, що знаменитості займаються "колекціонуванням дітей", а інші стверджують, що вони шукають "няньку" для молодших.

&quot;Люди бідні душею&quot;. Інна Мірошниченко відповіла на хейт через усиновлення другої дитини

Інну Мірошниченко знову захейтили через усиновлення дитини (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Це кинула подруга коментарі під якоюсь новиною про те, що ми збираємося усиновити дитину. А ви питали, як можна хейтити тему усиновлення. Легко. Наших людей просити не потрібно. Колекціонування дітей", - написала адвокатка.

Зі слів багатодітної мами, її трохи лякає те, що ці люди не ізольовані від суспільства.

"Вони ходять із нами в одні магазини, гуляють в одних парках. Вони навколо. А я не впевнена, що вони здорові й контактувати з ними безпечно", - поміркувала дружина Тімура.

&quot;Люди бідні душею&quot;. Інна Мірошниченко відповіла на хейт через усиновлення другої дитини

Інну Мірошниченко знову захейтили через усиновлення дитини (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Крім того, Інна зазначила, що неадекватні коментарі надходять навіть від її знайомих - молодих і освічених людей. Вони стверджують, що усиновлення використовується як піар або спосіб для того, щоб виїхати за кордон.

"Якщо люди настільки бідні душею і розумом, не можуть припустити, що хтось може щиро й безумовно любити, і шукають тому "логічне" пояснення, то це не моя проблема. А їхня. Бо їм жити з цією недовірою до світу, не мені", - підсумувала знаменитість.

&quot;Люди бідні душею&quot;. Інна Мірошниченко відповіла на хейт через усиновлення другої дитини

Інну Мірошниченко знову захейтили через усиновлення дитини (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Нагадаємо, у квітні Інна повідомила, що офіційно стала кандидаткою в усиновлювачі та незабаром стане мамою вчетверте.

Зазначимо, що у подружжя Мірошниченків, крім прийомного дворічного Марселя, є двоє рідних дітей - 5-річна Мія та 4-річний Марк.

Оскільки Тимур через роботу не мав часу вдруге проходить курси, Інна подала документи одна, умовно отримавши статус мами-одиначки.

Раніше дружина Мірошніченко розповіла про найбільшу фобію 3-річного сина.

Також вона розкрила правду про виховання названого сина та довела мережу до сліз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимур Мирошниченко Зірки шоу-бізнесу Діти
NEWS
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення