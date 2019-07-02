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Підняли на ногу всю поліцію: під Запоріжжям дідусь "викрав" дитину

STYLERЖиття    02.07.2019 - 12:51
Підняли на ногу всю поліцію: під Запоріжжям дідусь "викрав" дитину
Колаж РБК-Україна

Поліція швидко розшукала "викрадача" дитини

Через "викрадення" дитини з дитсадка у Запорізькій області в понеділок, 1 липня, було піднято увесь особистий склад Нацполіції округу. Тривогу забила мати дівчинки, яка прийшла до садочка забирати малечу. На щастя, інцидент виявився лише непорозумінням. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Жінка звернулася до поліції з повідомленням, що невідомий чоловік прийшов до дитячого закладу, і назвавшись дідусем, забрав її п'ятирічну доньку. Дідуся з "онукою" одразу ж спіймали і доправили до поліції.

У відділку пенсіонер пояснив, що він приїхав до дітей в гості і вирішив зробити онучці сюрприз, забравши її з дитсадка. А в ДНЗ йому видали іншу дитину, бо вихователька була на підміні і не встигла вивчити всіх дітей і їх родичів.

Підняли на ногу всю поліцію: під Запоріжжям дідусь &quot;викрав&quot; дитину

Дідусю видали чужу дитину в дитсадку під Запоріжжям (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Рідна онучка увесь цей час чекала в дитсадку на свого дідуся. На щастя, ця історія мала щасливий кінець. Дідуся відпустили, і він зміг нарешті зустрітися з рідною онучкою.

Підняли на ногу всю поліцію: під Запоріжжям дідусь &quot;викрав&quot; дитину

Дідусю видали чужу дитину в дитсадку під Запоріжжям (скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Користувачі мережі теж раді, що все закінчилося добре. Проте, на їх думку, це жодним чином не виправдовує недбальство виховательки. Також вони дивуються, як дідусь міг не впізнати власну онучку.

  • Добре, що дідусь адекватний, а не черговий збочинець... Цей випадок має навчити працівників дитячих садочків уважніше ставитися до своїх обов'язків...
  • Добре, що добре закінчилось... Але це не виправдовує виховательку... 
  •  Як можна не знати як виглядає власна онучка?

Підняли на ногу всю поліцію: під Запоріжжям дідусь &quot;викрав&quot; дитину

Дідусю видали чужу дитину в дитсадку під Запоріжжям (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно стали відомі нові деталі про Миколу Тарасова, який зізнався у спробі згвалтування і вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко в Іванівці Одеської області.

До слова, нещодавно в Києві стався курйозний інцидент: медики з бригади швидкої допомоги обмалювали маркером ліфт з агітацією за Володимира Зеленського. У мережі розмістили відео із прихованої камери, що розташована в підйомнику.

Також ми писали про те, що в Одесі одна за одною зникли дві неповнолітні дівчинки. Причому одну з них оголосили в розшук більше тижня тому, а друга зникла чотири дні тому. 

Вбивство Дар'ї Лук'яненко: волонтери розповіли про дивацтва під час пошуку Допоможіть знайти: під Києвом зникла дівчинка-підліток (фото)
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