Поднимутся зарплаты, уйдет безработица: как изменится жизнь украинцев к 2022 году

Кабинет министров скорректировал прогноз развития Украины на ближайшие 2020-2022 годы, который был утвержден полтора года назад. Укрепление гривны и снижение мировых цен на энергоносители привели к необходимости пересмотреть прогноз. Изменения, которые произошли, привели к ряду правок и в новом проекте бюджета на 2020 год. Какие макропоказатели откорректировали и что это принесет рядовому украинцу, выяснили "Сегодня".

Зарплаты, инфляция, безработица – что изменится?

В постановлении Кабмина №883 от 23 октября были указаны пять главных макропоказателей: ВВП (макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики), дефицит торгового баланса, зарплата, рост цен и изменение количества безработных.

Как украинцы будут жить в 2022 году (скриншот: "Сегодня")

В Министерстве разъяснили, что реалистический сценарий кардинально не изменился. Его основами все так же остаются постепенный экономический рост, не учитывающий влияния проводимых сейчас реформ. Все изменения в графике – корректировка технических показателей. Оптимистический сценарий поддался большей корректировки, так как учитывает уже реформы.

Как видно из таблицы, ВВП будет расти более быстро, чем планировалось полгода назад, и за три года превысит прежние показатели на 5,2%, то есть увеличится не на 10,5%, а на 15,7%. Обещают в Кабмине и более ускоренный рост средней зарплаты – на 452 грн больше, чем планировалось, или до 16966 грн. А безработица станет уменьшаться более быстрыми темпами, и в 2022 году в Украине будет всего 6% незанятого трудоспособного населения (сейчас 8,1%). Также нам обещают существенно меньшую инфляцию, чем планировалось: к концу 2022 года все подорожает на 18%, а не на 23%.

Из негативных прогнозов – значительно больше вырастет дефицит внешнеторгового баланса, который и так у нас отрицательный много лет. То есть Украина будет все больше покупать товаров, чем продавать, влезая в долги. За три года долговая "яма" увеличится почти вдвое, достигнув 25,5 млрд долларов. Прежний Кабмин рассчитывал уложиться в 17,25 млрд долларов, увеличив долги всего на четверть.

Напомним, что Кабмин ожидает роста экономики Украины в следующем году на уровне 2018-2019.