Милованов назвал условия для привлечения 3 млрд долларов инвестиций

Фото: Тимофей Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Для привлечения 3 млрд долларов нужен либеральный рынок земли и приватизация

Оптимистичный сценарий макропрогноза Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предусматривает привлечение в 2020 году 3 млрд долларов дополнительных иностранных инвестиций. Об этом написал глава ведомства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Министр напомнил, что в макропрогнозе, который Кабмин утвердил две недели назад (23 октября), инфляция составит 5,5% в 2020 году, 5,3% - в 2021 году, 5,1% в 2022 году. По оптимистическому сценарию Минэкономики, инфляция составит 5,8% в 2020 году, 5,0% - 2021 и 2022 годах (декабрь к декабрю).

"Разница между базовым и оптимистическим прогнозам в уровне инвестиций в экономике. В оптимистическом сценарии на 3 млрд больше внешних инвестиций. Для того, чтобы реализовался этот сценарий нужен лучший бизнес климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральный рынок земли и приватизацию)", - написал Милованов.

Как отметил министр, при оптимистическом сценарии инфляция будет выше в первый год на 0,3%, в связи с увеличением активности из-за инвестиций. А в последующие годы инфляция будет ниже на 0,3% и 0,1% соответственно. "Это произойдет за счет увеличения производства и добавленной стоимости в экономике, после того, как заработают инвестиции", - добавил он.

Напомним, проект государственного бюджета на 2020 год рассчитан по реалистическому Сценарию 1, согласно которому экономика вырастет на 3,7%. В то же время Сценарий 2 вообще не учтен в официальных документах.

zakon.rada.gov.ua

Отметим, по данным опроса, две трети граждан Украины (64,4%) на референдуме проголосуют против отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, поддержат отмену моратория 25,1% участников референдума, не определились 10,4%.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к решению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.