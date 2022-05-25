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Чим підгодувати моркву, щоб отримати багатий урожай: народні засоби

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Середа 25 травня 2022 07:55
Чим підгодувати моркву, щоб отримати багатий урожай: народні засоби Фото: що застосовують для підживлення моркви (depositphotos.com)
Автор: Володимир Костирін

Щоб отримати рясний урожай соковитої та корисної моркви, садівниками широко застосовується підживлення майбутніх плодів. Для цього деякі знавці городньої справи замість сучасних мінеральних добрив продовжують використовувати народні способи.

Про це передає Ukr.Media.

Які засоби застосовують для підживлення моркви

Пташиний послід

Такий спосіб використовують для гарної підгодівлі на початкових етапах розвитку, оскільки в складі багато корисних речовин.

Послід розбавляють водою в пропорції 1 до 10 (де 10 - вода), залишають настоюватися на добу, після чого знову розбавляють в тій же пропорції.

Готовим складом можна підживлювати ґрунт між висадженими рядами.

Настоянка з бур'янів

Бур'яни мають у своєму складі високий вміст азоту і калію.

Починати готувати настоянку потрібно заздалегідь - за 3 тижні до використання. Листя бур'янів укладають в ємність і на 3/4 заливають гарячою водою. Відкриту ємність залишають на сонці, поки вона не перестане пінитися - займає це 2-3 тижні, при цьому вміст потрібно періодично перемішувати.

Полин може дати неприємний запах, що легко нейтралізувати настоянкою валеріани, яку можна додати в ємність.

Готову настоянку розбавляють водою в пропорції 1 до 10 (де 10 - вода) і обприскують сходи.

Зола

У золи високий вміст натрію, калію та магнію, що добре підживлює коренеплід і захищає від шкідників. Використовувати золу можна такими способами:

  • розпушити землю і засипати золою по 250 грамів на 1 квадратний метр, після чого полити водою;
  • розвести золу у воді (на 10 літрів води 100 грамів золи), дати настоятися на день, потім акуратно полити сходи під корінь, при цьому уникаючи попадання на листочки.

Поливати та обприскувати можна лише в прохолодну безвітряну погоду. Якщо літо спекотне, то поливання можна проводити тільки рано або на заході сонця - для уникнення стресу і виникнення у рослини захворювань.

Раніше ми розповідали, що покласти в лунку з помідорами, щоб збирати урожай до самих холодів.

А також писали про посівний календар на червень 2022 і розповідали, що потрібно встигнути посадити, і коли заборонено працювати з землею.

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