Чем подкормить болгарский перец, чтобы получить большой урожай: простое и доступное удобрение

Для того, чтобы перцы выросли мясистыми и крупными, их необходимо правильно удобрять. Можно использовать простую и всем доступную золу.
Известно, что июль требует особого подхода к культуре. Как правильно подкармливать перец - читайте ниже.
Перцы нужно правильно подкормить, поскольку зеленую массу овощ уже нарастил и теперь главной задачей остается придать сочность и мясистость самим плодам.
Одним из самых популярных, доступных и дешевых способов является использование золы. Однако, стоит знать, что большое количество вещества может убить растение.
Поэтому грамотная дозировка поможет достичь нужного результата. Обычно, для подкормки используют сто граммов золы, которые предварительно растворяют в ведре воды.
Также, подкармливая перец, нужно ориентироваться на наличие в удобрении калия, фосфора и магния, а также азота, но в ограниченном количестве.
Формирование куста позволяет направить все силы растения в правильном направлении. Если этого не сделать, то перец начнет тратить питательные вещества на наращивание зеленой массы, а не на образование завязей.
Среди основных этапов формирования кустов перца стоит выделить:
Также поливать перец стоит утром в период с 9 до 11 часов дождевой или отстоянной теплой водопроводной водой под корни. Важно следить, чтобы жидкость не попадала на листья. Нельзя допускать, чтобы земля пересыхала и покрывалась коркой.
Однако не стоит забывать, что перец любит легкую и рыхлую почву, поэтому ни в коем случае нельзя допускать застоя влаги.
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