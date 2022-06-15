Чим підживити болгарський перець, щоб отримати великий урожай: просте та доступне добриво

Перці потрібно правильно підживити, оскільки зелену масу овоч вже наростив і тепер головним завданням залишається надати соковитість і м'ясистість самим плодам.

Одним з найпопулярніших, доступних та дешевих способів є використання золи. Однак, варто знати, що велика кількість речовини може вбити рослину.

Тому грамотне дозування допоможе досягти потрібного результату. Зазвичай, для підживлення використовують сто грамів золи, які попередньо розчиняють у відрі води.

Також, підгодовуючи перець, потрібно орієнтуватися на наявність у добриві калію, фосфору та магнію, а також азоту, але в обмеженій кількості.

Як виростити великий перець (pixabay)

Як доглядати за перцем на городі

Формування куща дозволяє спрямувати усі сили рослини у правильному напрямку. Якщо цього не зробити, то перець почне витрачати поживні речовини на нарощування зеленої маси, а не на утворення зав'язей.

Серед основних етапів формування кущів перцю варто виділити:

Коли на розсаді з'являються перші квіти, їх видаляють для того, щоб молода рослина витрачала поживні речовини на зміцнення куща;

Щойно висаджена у ґрунт рослина адаптується до нових умов, то варто розпочати формування кущів. Для цього потрібно видалити усі нижні пагони до першої розвилки, а разом з ними обережно відокремити від стебла і коронну квітку;

Скоротіть кількість зав'язей до 20 на кущ, щоб рослина не витрачала свої сили на "зайві" плоди;

Щоб останній урожай перцю встиг повністю достигнути, наприкінці серпня необхідно видалити усі нові квітки.

Також поливати перець варто вранці у період з 9 до 11 години дощовою або відстояною теплою водопровідною водою під коріння. Важливо стежити, щоб рідина не потрапляла на листя. Не можна допускати, щоб земля пересихала та вкривалась кіркою.

Однак не варто забувати, що перець полюбляє легкий і пухкий ґрунт, тому у жодному разі не можна допускати застою вологи.