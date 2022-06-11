Как и когда сажать фасоль, чтобы получить хороший урожай: важные правила

Овощ фасоль - вьющееся или прямостоячее травянистое растение. Плоды - двустворчатые бобы, в которых находится большое семя фасоли, отделенное между собой неполными губчатыми перегородками.

Часто фасоль называют мясом здоровых людей, поскольку она не только питательна и богата на белок, но и полезна.

Когда сажать фасоль

Обычно, фасоль сеют в мае, когда почва на глубине 10 см прогреется до 12-15 градусов. Примета, которая подскажет вам, что пришло время сажать фасоль - цветение каштана.

Вьющиеся сорта фасоли высаживают на неделю позже, чем прямостоячие.

Фасоль можно сеять в несколько приемов: каждые 10 дней с середины мая по начало июля. Многие выращивают фасоль и горох вокруг яблонь, которые защищают бобовые от холодного ветра.

В частности, семян накануне посадки перебирают, на ночь замачивают в воде для набухания, а утром, перед самой посадкой, опускают на 5 минут в раствор борной кислоты (1 г на 5 л воды) - это защитит семена от насекомых-вредителей и многих болезней.

Как сажать

Кустовые сорта сеют на глубину 5-6 см с интервалом 20-25 см между кустами. Вьющиеся сорта сеют реже: через 25-30 см между экземплярами и междурядьями шириной около пол метра. В ямку кладут по 5-6 фасолин.

Если вы опасаетесь, что ночные заморозки могут вернуться, то лучше накрыть посевы пленкой.

Уход за фасолью включает регулярный полив, прополку, рыхление почвы, подкормку, подвязывание побегов и ускорение созревания бобов.

После посадки фасоль поливают при необходимости - раз в неделю или реже.

Лучшая вода для фасоли - дождевая, но если ее нет, то стоит налить в большую емкость водопроводную воду и дать ей отстояться хотя бы сутки перед тем, как поливать фасоль.

Как правильно сажать фасоль (freepik)

Подкормка

Фасоль подкармливают суперфосфатом в количестве 30-40 г на м², а в период бутонизации вносят калийную соль из расчета 10-15 г на ту же единицу площади. В период созревания бобов можно внести в почву древесную золу.

Отметим, что чаще всего повреждают растение фасолевая зерновка, капустная и огородная совки. Совки откладывают на наземных частях фасоли яйца, а личинки, вылупившиеся из них, начинают есть зелень и плоды растения.

Сбор и хранение фасоли

Собирать молодую фасоль можно через две недели после появления цветков, когда плоды достигнут максимальной величины. Срезают стручки ножницами каждые два дня утром, пока они еще насыщены ночной влагой.

Если вы выращиваете фасоль на зерно, то собирать урожай можно один раз, когда фасоль созреет, а стручки высохнут. Стебли срезают у самой земли, связывают пучками и подвешивают вниз верхушкой в сухом месте. Потом за две недели, когда семя созреет и высохнет, его вылущивают из стручков и отправляют на хранение в стеклянную посуду.