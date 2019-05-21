Подивіться, щоб не вкрали: Ляшко на велосипеде "взорвал" сеть

Олег Ляшко на велосипеде появился под Администрацией президента
Олег Ляшко приехал в Администрацию президента на велосипеде. После того, как лидер "Радикальной партии" припарковался, он успел коротко пообщаться с журналистами. Сеть буквально "взорвалась" репостами и комментариями из-за очередной выходки скандального народного депутата.
Нардеп подъехал к Администрации и поинтересовался у находившихся там журналистов, есть ли где-то рядом стоянка для велосипедов.
Ляшко на велосипеде рассмешил сеть (видео: twitter.com/berdynskykh_k)
"Хлопці, подивіться, щоб ніхто не вкрав", - попросил Ляшко.
Ляшко на велосипеде рассмешил сеть (видео: YouTube/Страна.ua)
После того, как любитель скандальных выходок припарковал свой транспорт под табличкой с надписью "Президент Украины", в стенах Администрации он начал снимать "стрим" и пообщался с Владимиром Зеленским в рамках встречи президента с лидерами фракций.
Нардеп планировал транслировать и саму встречу, однако охрана ему отказала и посоветовала следовать инструкциям. Сам Ляшко после эмоциональных дискуссий вошел в кабинет на консультации без телефона.
Ляшко приехал в АП на велосипеде и пообщался с Зеленским (видео: YouTube/УНИАН)
Отметим, что транспорт на котором прокатился Ляшко - это американский велосипед, модель Specialized P.Street, которую выпускали ориентировочно до 2015 года. Сейчас его цена составляет $500 (13 тысяч гривен).
Ляшко на велосипеде рассмешил сеть (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)
Ляшко на велосипеде рассмешил сеть (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)
Пользователи сети активно репостят "феноменальное" появление нардепа на "велоконе", отмечая, что Олег Ляшко "сделал их день":
Ляшко на велосипеде рассмешил сеть (скрин: facebook.com/vladislav.krasinskiy)
Ляшко на велосипеде рассмешил сеть (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)
К слову, Виталий Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Владимира Зеленского.
Ранее мы писали, что Олег Ляшко слил в сеть личные телефоны Владимира Зеленского, Игоря Коломойского и гендиректора 1+1 Александра Ткаченко.
При этом нардеп назвал это "местью" за то, что "какая-то идиотка с "плюсов" опубликовала его телефон. Журналистка в ответ пообещала опубликовать нецензурную переписку Ляшко с безответно влюбленным в него однопартийцем.