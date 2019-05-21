Подивіться, щоб не вкрали: Ляшко на велосипеде "взорвал" сеть

Олег Ляшко приехал в Администрацию президента на велосипеде. После того, как лидер "Радикальной партии" припарковался, он успел коротко пообщаться с журналистами. Сеть буквально "взорвалась" репостами и комментариями из-за очередной выходки скандального народного депутата.

Нардеп подъехал к Администрации и поинтересовался у находившихся там журналистов, есть ли где-то рядом стоянка для велосипедов.

Ляшко на велосипеде рассмешил сеть (видео: twitter.com/berdynskykh_k)

"Хлопці, подивіться, щоб ніхто не вкрав", - попросил Ляшко.

Ляшко на велосипеде рассмешил сеть (видео: YouTube/Страна.ua)

После того, как любитель скандальных выходок припарковал свой транспорт под табличкой с надписью "Президент Украины", в стенах Администрации он начал снимать "стрим" и пообщался с Владимиром Зеленским в рамках встречи президента с лидерами фракций.

Нардеп планировал транслировать и саму встречу, однако охрана ему отказала и посоветовала следовать инструкциям. Сам Ляшко после эмоциональных дискуссий вошел в кабинет на консультации без телефона.

Ляшко приехал в АП на велосипеде и пообщался с Зеленским (видео: YouTube/УНИАН)

Отметим, что транспорт на котором прокатился Ляшко - это американский велосипед, модель Specialized P.Street, которую выпускали ориентировочно до 2015 года. Сейчас его цена составляет $500 (13 тысяч гривен).

Ляшко на велосипеде рассмешил сеть (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

Ляшко на велосипеде рассмешил сеть (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

Пользователи сети активно репостят "феноменальное" появление нардепа на "велоконе", отмечая, что Олег Ляшко "сделал их день":

Придумал способ, как повысить себе рейтинг;

Ляшко знает, что в новую Верховную Раду он не попадет, так и мутит воду. Пусть скажет, на основании какой Конституции Верховная Рада работала без коалиции более трех лет?

А где бабушки и вилы?

Ляшко сделал мой день!

Ляшко на велосипеде рассмешил сеть (скрин: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

Рано Олежку списывать со счетов;

И кстати, полезно. Суставы разрабатывает;

Что-то резко все на великах разъездились, то Кличко, то Ляшко с чего это вдруг?

Их всех пора с крутых тачек на велики пересадить!

Ляшко на велосипеде рассмешил сеть (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

Неплохое начало, а если пересядут все чиновники, не нужны будут и кредиты МВФ...

Внимание! Сегодня в 9.30 в центре Киева был насильно отобран велосипед у подростка. Похититель очень похож на человека на этом фото.

Это новый флешмоб. Репетиция к новой скорой жизни? Привыкают...

Всех на велики посадить, пускай поездят по дорогам Украины.

К слову, Виталий Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Владимира Зеленского.

Ранее мы писали, что Олег Ляшко слил в сеть личные телефоны Владимира Зеленского, Игоря Коломойского и гендиректора 1+1 Александра Ткаченко.

При этом нардеп назвал это "местью" за то, что "какая-то идиотка с "плюсов" опубликовала его телефон. Журналистка в ответ пообещала опубликовать нецензурную переписку Ляшко с безответно влюбленным в него однопартийцем.