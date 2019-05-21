Подивіться, щоб не вкрали: Ляшко на велосипеді "підірвав" мережу

Олег Ляшко приїхав в Адміністрацію президента на велосипеді. Після того, як лідер "Радикальної партії" припаркувався, він встиг коротко поспілкуватися з журналістами. Мережа буквально "вибухнула" репостами і коментарями через чергову витівку скандального народного депутата.

Нардеп під'їхав до Адміністрації і поцікавився у журналістів, що знаходилися там, чи є десь поруч стоянка для велосипедів.

Ляшко на велосипеді розсмішив мережа (відео: twitter.com/berdynskykh_k)

"Хлопці, подивіться, щоб ніхто не вкрав", - попросив Ляшко.

Ляшко на велосипеді розсмішив мережу (відео: YouTube/Країна.ua)

Після того, як любитель скандальних витівок припаркував свій транспорт під табличкою з написом "Президент України", в стінах Адміністрації він почав знімати "стрім" і поспілкувався з Володимиром Зеленським у рамках зустрічі президента з лідерами фракцій.

Нардеп планував транслювати і саму зустріч, однак охорона йому відмовила і порадила дотримуватися інструкцій. Сам Ляшко після емоційних дискусій увійшов до кабінету на консультації без телефону.

Ляшко приїхав в АП на велосипеді і поспілкувався з Зеленським (відео: YouTube/УНІАН)

Зазначимо, що транспорт на якому прокотився Ляшко - це американський велосипед, модель Specialized P. Street, яку випускали орієнтовно до 2015 року. Зараз його ціна становить $500 (13 тисяч гривень).

Ляшко на велосипеді розсмішив мережу (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

Ляшко на велосипеді розсмішив мережа (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

Користувачі мережі активно репостять "феноменальну" появу нардепа на "велоконі", відзначаючи, що Олег Ляшко "зробив їх день":

Придумав спосіб, як підвищити собі рейтинг;

Ляшко знає, що в нову Верховну Раду він не потрапить, так і каламутить воду. Нехай скаже, на підставі якої Конституції Верховна Рада працювала без коаліції більш трьох років?

А де бабусі і вила?

Ляшко зробив мій день!

Ляшко на велосипеді розсмішив мережу (скрін: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

Рано Олежика списувати з рахунків;

І до речі, корисно. Суглоби розробляє;

Щось різко все на веліках роз'їздились, то Кличко, то Ляшко з чого це раптом?

Їх усіх пора з крутих тачок на веліки пересадити!

Ляшко на велосипеді розсмішив мережу (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

Непоганий початок, а якщо пересядуть всі чиновники, не потрібні будуть і кредити МВФ...

Увага! Сьогодні в 9.30 в центрі Києвав був насильно відібраний велосипед у підлітка. Викрадач дуже схожий на людину на цьому фото.

Це новий флешмоб. Репетиція до нового життя? Звикають...

Усіх на веліки посадити, нехай поїздять по дорогах України.

До речі, Віталій Кличко приїхав на велосипеді на інавгурацію Володимира Зеленського.

Раніше ми писали, що Олег Ляшко злив в мережу особисті телефони Володимира Зеленського, Ігоря Коломойського та гендиректора 1+1 Олександра Ткаченка.

При цьому нардеп назвав це "помстою" за те, що "якась ідіотка з "плюсів" опублікувала його телефон. Журналістка у відповідь пообіцяла опублікувати нецензурне листування Ляшко з без відповіді закоханим в нього однопартійцем.