ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ловите рецепт самого красивого в мире торта! Такой готовили еще в XVIII веке

Новина українською →
Воскресенье 05 февраля 2023 15:16
Ловите рецепт самого красивого в мире торта! Такой готовили еще в XVIII веке Как приготовить сливочный торт по старинному рецепту (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Настоящим украшением праздничного стола станет торт "Испанский ветер". Рецепт этого десерта известен с XVIII века. Тогда он был очень популярен среди вельмож. А за его легкость и изысканность этот торт называли самым красивым в мире.

Оригинальным рецептом поделились на ресурсе "Практическая кухня. Забытое и новое".

Рецепт изысканного торта из XVIII века

"К 100-летию со дня рождения моей мамы, Веры Франко, мы приготовили торт, который когда-то считался самым красивым в мире. Он достаточно сложен в создании и подаче. Процесс выпечки требует терпения и тщательного внимания к деталям", - пишет внучка одной из самых известных кулинаров прошлого века Ольги Франко, автора книги "Первая украинская общепрактичная кухня".

Этот десерт приобрел популярность в период Австро-Венгерской империи и был любимым десертом вельмож XVIII в. В австрийской кулинарной книге 1785 г. сохранилась точная перепись этого десерта с романтическим названием "Испанский ветер".

Торт состоял из меренговых колец и имел сливочный крем внутри. Название, по замыслу кондитера Ф. Зенкера, происходит от невыразимой легкости, по сравнению с объемом торта, а "испанским" тогда называли все изысканное.

Торт "Испанский ветер" произвел фурор на Первой Венской выставке кондитерских изделий в 1932 г. Пресса похвалила кондитеров за уникальное произведение кулинарного искусства и назвала "самым роскошным тортом". На старинную венскую манеру он был украшен фиалками.

Ингредиенты:

  • 8 белков
  • 470 г сахара
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 1 п. ванильного сахара

Швейцарская меренга:

  • 2 белка
  • 125 г сахара пудры

Крем:

  • 300 мл сливок 32%
  • 20 г сахара пудры
  • ваниль
  • 200 г свежих фруктов или ягод

Как приготовить:

  1. Взбейте 8 белков и всыпьте сахар, не переставая взбивать. Добавьте ванильный сахар и лимонный сок.

  2. Для меренги белки отдельно смешайте с сахарной пудрой и держите на водяной бане, пока масса не прогреется до 70°. Снимите с огня и сбивайте миксером до увеличения в объеме вдвое.

  3. Для крема взбейте сливки до густой массы. Добавьте сахар и ваниль.

  4. Нарисуйте на пергаменте 5 кругов диаметром 21 см.

  5. Отложите треть белков (на безе) в отдельную миску, остальную часть переместите в кулинарный мешок.
  6. Два круга полностью покройте белками, три других только 3 см от края, как на фото.
  7. Пеките в разогретой до 100° духовке 1 час (можно печь одновременно два коржа, а позже три кольца, в режиме конвекции).
  8. Выньте коржи и подождите, чтобы выстыли.
  9. На один круглый корж намажьте немного взбитых белков (тех, что в отдельной миске), положите кольца, которые тоже легко перемажьте белками.
  10. Обмажьте торт остальными белками, как кремом, по кругу снаружи и внутри (верхний корж не ставим). Пеките при температуре 100° 1 час.
  11. Выньте из духовки, подождите, чтобы остыл.
  12. Швейцарскую меренгу выложите в кулинарный мешок, украсьте бока и верхний корж, который следует аккуратно поставить на торт. Пеките еще 45 мин. при 100°.
  13. Извлеките торт, аккуратно снимите верхний корж, оставьте, чтобы торт полностью остыл.
  14. Внутрь выложите слоями крем и фрукты, положите верхний корж.
  15. Украсьте засахаренными фиалками или другими съедобными цветами.

Можно делать упрощенный вариант сливочного торта. Для этого можно сделать пункты 1-9. Потом перемазать коржи и бока сливками, затем начинить середину торта.

Ловите рецепт самого красивого в мире торта! Такой готовили еще в XVIII векеЛовите рецепт самого красивого в мире торта! Такой готовили еще в XVIII веке

Поэтапность приготовления торта (скриншот)

Раньше мы делились рецептом популярного пляцка от известной галицкой хозяйки.

Недавно рассказывали, как приготовить картофельную запеканку по рецепту от одесского шеф-повара.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухня рецепт рік