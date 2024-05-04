Поділ майна при розлученні: чи може дружина претендувати на доходи чоловіка з ФОПу

Чи ділиться дохід ФОП при розлученні

"За період шлюбу, якщо один із подружжя мав зареєстрований ФОП і отримував доходи, то всі доходи ФОПу, який оформлений на одного із подружжя, можна ділити як спільне майно при розлученні", - каже адвокат Марія Левченко.

Вона зазначає, що розподіл спільного майна можна зробити протягом трьох років після розлучення.

"Для прикладу, якщо ФОП вашого колишнього чоловіка був зареєстрований у 2010 році, а ви розлучились у 2024 році. Ви можете претендувати на половину доходу за цей період. Але ви маєте розуміти, що коли ви подаєте такі позови, то буде протидія зі сторони колишнього партнера. Інша сторона також буде подавати свої доводи проти", - пояснює юрист.

Які нюанси треба врахувати

"На практиці, зазвичай, перша інстанція стає на бік того з подружжя, хто бореться за визнання таких доходів спільним майном. Однак завжди є коригування щодо суми. Звісно, до цього треба готуватися, запитувати у податкової декларації про доходи. Вам відмовлятимуть, треба буде витребовувати докази, але це все реально зробити", - зазначає Левченко.

При цьому вона додає, що з її практики такі позови доволі часте явище.

"Треба розуміти, яка сума була на рахунку ФОП на момент розлучення, бо у більшості випадків береться до уваги саме вона", - говорить адвокат.

Яке майне не підлягає поділу