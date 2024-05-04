Раздел имущества при разводе: может ли жена претендовать на доходы мужа с ФЛП

Делится ли доход ФЛП при разводе

"За период брака, если один из супругов имел зарегистрированный ФЛП и получал доходы, то все доходы ФЛП, который оформлен на одного из супругов, можно делить как общее имущество при разводе", - говорит адвокат Мария Левченко.

Она отмечает, что распределение общего имущества можно произвести в течение трех лет после развода.

"Для примера, если ФЛП вашего бывшего мужа был зарегистрирован в 2010 году, а вы развелись в 2024 году. Вы можете претендовать на половину дохода за этот период. Но вы должны понимать, что когда вы подаете такие иски, то будет противодействие со стороны бывшего партнера. Другая сторона также будет подавать свои доводы против", - объясняет юрист.

Какие нюансы нужно учесть

"На практике обычно первая инстанция становится на сторону супруга, который борется за признание таких доходов общим имуществом. Однако всегда есть корректировка в отношении суммы. Конечно, к этому нужно готовиться, спрашивать у налоговой декларации о доходах. Вам будут отказывать, нужно будет требовать доказательства, но это все реально сделать", - отмечает Левченко.

При этом она добавляет, что в ее практике такие иски довольно частое явление.

"Нужно понимать, какая сумма была на счете ФЛП на момент развода, потому что в большинстве случаев принимается во внимание именно она", - говорит адвокат.

Какое имущество не подлежит разделу