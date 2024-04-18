Чи можна зберігати обручку після розлучення

Обручка - символ вічності і нескінченної вірності. Однак, після розлучення краще зняти обручки, адже вони володіють неймовірно сильною енергетикою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Чи можна залишити обручку після розлучення

Важливо, якщо ви вирішили розлучитися зі своєю другою половинкою, але продовжуєте носити обручку, яка пов'язувала вас узами шлюбу і весільних клятв, то вона може перешкодити вашим новим відносинам.

Такі кільця можуть притягувати неприємності з минулого. Езотерики вважають, що для створення нового успішного шлюбу людині потрібні нові чисті символи любові.

Колишньому подружжю не варто давати міряти кільця іншим людям. Крім того, такі прикраси не рекомендується зберігати вдома, їх можна віднести до церкви.

Також існують каблучки, які жінки купують собі на згадку про завершення шлюборозлучного процесу та початок нового початку життя.

Простіше кажучи, каблучка для розлучення символізує нове відчуття свободи та самовпевненості.

Ці каблучки можуть набувати різноманітних форм: ви можете співпрацювати з ювеліром, щоб створити їх, використовуючи каміння з вашої обручки.

Що можна зробити з обручкою

Вирішувати, що робити зі своїми обручками, це особиста справа кожного.

Можна звернутись до ювеліра, щоб переробити каблучки в сережки чи інші прикраси.

Також можна продати їх ювеліру, щоб повернути частину фінансової вартості, вкладеної в вироби.

Ви також можете одягти кільце на ланцюжок і носити його в якості підвіски. Цей варіант підійде тим, кому просто подобається це ювелірний виріб і ви не хоче з ним прощатися. Таким чином ви будете надавати кільцю зовсім інший сенс.