Поділ майна при розлученні: адвокат розповів, як довести, що житло купили батьки

Приклад ситуації

Якщо ви розлучаєтесь, а в шлюбі разом придбали квартиру, але не зовсім разом. Зокрема, житло ви купили за гроші, позичені у своїх батьків. Але тепер квартира ділиться порівну між вами, як спільна власність подружжя.

Варто знати, як довести, що квартира не спільна, а ваша особиста власність.

Кого підтримав суд

В конкретній справі Хмельницького міськрайонного суду позивачка хотіла розділити спільне майно подружжя та визнати за кожним із них право власності на частку двокімнатної квартири.

Чоловік же подав зустрічний позов, де просив визнати спірну квартиру його особистою приватною власністю. Він визнав, що житло придбано ними в шлюбі, проте коштом його батьків. Останні для цього взяли у борг в односельців.

В результаті суд розділив квартиру між колишніми порівну, адже чоловік не довів, що вона належить йому на праві особистої приватної власності.

Теж саме сказала й апеляція: чоловік не надав належних та достатніх доказів того, що сплачені кошти за квартиру надали саме його батьки.

Чи міг чоловік перемогти суд

За словами адвоката, це могло статись. Однак, все залежить від ситуації та наявних доказів.

"В мене була подібна справа, де ми успішно довели, що квартиру купила мати за кошти, які взяла у кредит. І ситуація була аналогічна вищевикладеній, хіба що ми не подавали зустрічний позов", - йдеться у повідомленні.

Що варто знати

Якщо в позовній заяві чи "відзиві" на позовну ви напишете, що, мовляв, гроші для житла подружжя позичили або надали батьки, то це чудова й правильна позиція.

Окрім твердження, потрібно буде довести суду факт, що надані батьківські гроші дійсно існували. Наприклад, долучити кредитний договір або інформацію про депозит, який був знятий перед купівлею квартири.

До того ж позиція "у мене є розписка, що взяв гроші у батьків чи друзів" - не підійде.