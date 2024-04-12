Раздел имущества при разводе: адвокат рассказал, как доказать, что жилье купили родители

Пример ситуации

Если вы разводитесь, а в браке вместе приобрели квартиру, но не совсем вместе. В частности, жилье вы купили за деньги, взятые у своих родителей. Но теперь квартира делится поровну между вами, как общая собственность супругов.

Следует знать, как доказать, что квартира не общая, а ваша личная собственность.

Кого поддержал суд

По конкретному делу Хмельницкого горрайонного суда истица хотела разделить общее имущество супругов и признать за каждым из них право собственности на долю двухкомнатной квартиры.

Муж подал встречный иск, где просил признать спорную квартиру его личной частной собственностью. Он признал, что жилье приобретено ими в браке, однако на средства его родителей. Последние для этого взяли взаймы у односельчан.

В результате суд разделил квартиру между бывшими поровну, ведь мужчина не доказал, что она принадлежит ему на праве личной частной собственности.

Тоже самое сказала и апелляция: мужчина не предоставил достаточных доказательств того, что уплаченные средства за квартиру предоставили именно его родители.

Мог ли мужчина победить суд

По словам адвоката, это могло произойти. Однако все зависит от ситуации и имеющихся доказательств.

"У меня было подобное дело, где мы успешно доказали, что квартиру купила мать за средства, которые взяла в кредит. И ситуация была аналогична вышеизложенной, разве что мы не подавали встречный иск", - говорится в сообщении.

Что следует знать

Если в исковом заявлении или "отзыве" на иск вы напишете, что деньги для жилья супруги одолжили или предоставили родители, то это отличная и правильная позиция.

Кроме утверждения, нужно будет доказать суду факт, что предоставленные родительские деньги действительно существовали. Например, приобщить кредитный договор или информацию о депозите, который бил взят перед покупкой квартиры.

К тому же позиция "у меня есть расписка, что взял взяла деньги у родителей или друзей" - не подойдет.