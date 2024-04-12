Раздел имущества при разводе: адвокат рассказал, как доказать, что жилье купили родители

Практически всегда при разводе возникают имущественные вопросы между бывшими супругами. В результате все заканчивается разделением имущества через суд. Следует знать, можно ли доказать, что квартиру купили родители.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.
Если вы разводитесь, а в браке вместе приобрели квартиру, но не совсем вместе. В частности, жилье вы купили за деньги, взятые у своих родителей. Но теперь квартира делится поровну между вами, как общая собственность супругов.
Следует знать, как доказать, что квартира не общая, а ваша личная собственность.
По конкретному делу Хмельницкого горрайонного суда истица хотела разделить общее имущество супругов и признать за каждым из них право собственности на долю двухкомнатной квартиры.
Муж подал встречный иск, где просил признать спорную квартиру его личной частной собственностью. Он признал, что жилье приобретено ими в браке, однако на средства его родителей. Последние для этого взяли взаймы у односельчан.
В результате суд разделил квартиру между бывшими поровну, ведь мужчина не доказал, что она принадлежит ему на праве личной частной собственности.
Тоже самое сказала и апелляция: мужчина не предоставил достаточных доказательств того, что уплаченные средства за квартиру предоставили именно его родители.
По словам адвоката, это могло произойти. Однако все зависит от ситуации и имеющихся доказательств.
"У меня было подобное дело, где мы успешно доказали, что квартиру купила мать за средства, которые взяла в кредит. И ситуация была аналогична вышеизложенной, разве что мы не подавали встречный иск", - говорится в сообщении.
Если в исковом заявлении или "отзыве" на иск вы напишете, что деньги для жилья супруги одолжили или предоставили родители, то это отличная и правильная позиция.
Кроме утверждения, нужно будет доказать суду факт, что предоставленные родительские деньги действительно существовали. Например, приобщить кредитный договор или информацию о депозите, который бил взят перед покупкой квартиры.
К тому же позиция "у меня есть расписка, что взял взяла деньги у родителей или друзей" - не подойдет.
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