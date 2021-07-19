Подходят на улице и просят перезвонить: как не попасть на уловки мошенников

Мошенники придумывают разные способы, чтобы нажиться на людях. Один из них – это подойти на улице к незнакомому человеку и попросить телефон для того чтобы сделать какой-то срочный звонок.

Как не стать жертвой мошенников, читайте в нашем материале ниже.

Прежде чем давать кому-то свой телефон, внимательно посмотрите на человека, не вызывает ли он у вас подозрений. Также можно понять по его манерам и речи, говорит ли он правду или врет.

Обратите внимание на состояние человека, возможно он агрессивен или находится под влиянием алкоголя или каких-либо средств. Также если вам с ним не комфортно, то лучше телефон не давать.

Если вы думаете, что человеку действительно необходимо совершить звонок, то можете поинтересоваться, что именно произошло, и чем вы можете помочь. Предложите сходить в безопасное место, где есть люди и видеокамеры.

Если вы все же сомневаетесь в человеке, то предложите, чтобы он сам продиктовал номер телефона и сказал, что ответить другому абоненту.

Какие еще есть риски

Даже если у вас телефон не украли, то все же есть опасность того, что с него могли снять определенную сумму денег. Это может произойти, если человек позвонил на определенный номер.

В любом случае будьте осторожны, и лучше никому не давайте свой телефон.