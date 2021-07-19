Підходять на вулиці і просять передзвонити: як не потрапити на виверти шахраїв
Шахраї вигадують різні способи, щоб нажитися на людях. Один з них - це підійти на вулиці до незнайомої людини і попросити телефон для того, щоб зробити якийсь терміновий дзвінок.
Як не стати жертвою шахраїв, читайте в нашому матеріалі нижче.
Перш ніж давати комусь свій телефон, уважно подивіться на людину, чи не викликає вона у вас підозр. Також можна зрозуміти по її манерам і мові, говорить вона правду чи бреше.
Зверніть увагу на стан людини, можливо вона агресивна або знаходиться під впливом алкоголю або будь-яких речовин. Також якщо вам з нею не комфортно, то краще телефон не давати.
Якщо ви думаєте, що людині дійсно необхідно зробити дзвінок, то можете поцікавитися, що саме сталося, і чим ви можете допомогти. Запропонуйте сходити в безпечне місце, де є люди і відеокамери.
Якщо ви все ж сумніваєтеся в людині, то запропонуйте, щоб вона сама продиктувала номер телефону і сказала, що відповісти іншому абоненту.
Які ще є ризики
Навіть якщо у вас телефон не вкрали, то все ж є небезпека того, що з нього могли зняти певну суму грошей. Це може статися, якщо людина подзвонила на певний номер.
У будь-якому випадку будьте обережні, і краще нікому не давайте свій телефон.
Нагадаємо, "Нова пошта" зробила заяву про шахрайські схеми: як не стати жертвою.
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