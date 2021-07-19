ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Підходять на вулиці і просять передзвонити: як не потрапити на виверти шахраїв

Новость на русском →
Понеділок 19 липня 2021 17:52
Підходять на вулиці і просять передзвонити: як не потрапити на виверти шахраїв Фото: шахраї часто просять телефон, щоб подзвонити (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Шахраї вигадують різні способи, щоб нажитися на людях. Один з них - це підійти на вулиці до незнайомої людини і попросити телефон для того, щоб зробити якийсь терміновий дзвінок.

Як не стати жертвою шахраїв, читайте в нашому матеріалі нижче.

Перш ніж давати комусь свій телефон, уважно подивіться на людину, чи не викликає вона у вас підозр. Також можна зрозуміти по її манерам і мові, говорить вона правду чи бреше.

Зверніть увагу на стан людини, можливо вона агресивна або знаходиться під впливом алкоголю або будь-яких речовин. Також якщо вам з нею не комфортно, то краще телефон не давати.

Якщо ви думаєте, що людині дійсно необхідно зробити дзвінок, то можете поцікавитися, що саме сталося, і чим ви можете допомогти. Запропонуйте сходити в безпечне місце, де є люди і відеокамери.

Якщо ви все ж сумніваєтеся в людині, то запропонуйте, щоб вона сама продиктувала номер телефону і сказала, що відповісти іншому абоненту.

Які ще є ризики

Навіть якщо у вас телефон не вкрали, то все ж є небезпека того, що з нього могли зняти певну суму грошей. Це може статися, якщо людина подзвонила на певний номер.

У будь-якому випадку будьте обережні, і краще нікому не давайте свій телефон.

Нагадаємо, "Нова пошта" зробила заяву про шахрайські схеми: як не стати жертвою.

Ми також писали про те, українців попередили про нове шахрайство.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенничество телефон
LITE
Свято 19 липня: що строго заборонено, важливі традиції, у кого день ангела
Свято 19 липня: що строго заборонено, важливі традиції, у кого день ангела