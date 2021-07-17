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Деньги пропали ночью: украинцев предупредили о новом мошенничестве

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Киев, Суббота 17 июля 2021 20:21
Деньги пропали ночью: украинцев предупредили о новом мошенничестве Фото: в Киеве предупредили о новом мошенничестве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в транспорте у местной жительницы трижды сняло деньги за проезд. Женщина жалуется, что подавала жалобу в компанию на возврат средств, но ответа так и не получила.

Об этом Марина Слинько написала на своей странице в Facebook.

Так, неприятная ситуация произошла в маршрутке №250.

По ее словам, после того, как была осуществлена актуальна оплата за проезд в электронном терминале маршрутки, ночью она получила еще два списания денег.

Также она отмечает, что такая ситуация происходит не впервые. Она говорит, что в июне у нее случилась похожая ситуация, но она это проигнорировала.

Марина предостерегает, чтобы другие жители не попали на крючок к мошенникам. Кроме того, она добавляет, что компания, куда женщина подавала жалобы, никак не реагирует на ее сообщения.

"А скольких людей вы уже обокрали и когда вернете мои деньги? Если вопрос не решится миром, придется идти дальше. Так что, друзья, берегите себя и свои кошельки!",- обратилась Марина.

Деньги пропали ночью: украинцев предупредили о новом мошенничествеФото: украинцев предупредили о мошенничестве (facebook.com/Марина Слинько)

Женщина обратилась в контактный центр Киева и сделала заявление.

"Посмотрим, что из этого получится. Здесь даже не вопрос возврата, сумма не критична, а вот то, что нашли способ красть типа незаметно, это неприятно и веру в современные тенденции к цифровизации совсем не воплощает", - добавила она.

В комментариях пользователи поддерживают женщину и пишут, что в этой ситуации необходимо разобраться.

  • Главное, что при большом количестве транзакций за день человек может даже не заметить, что деньги идут;
  • Если не прошло три дня после окончания данного инцидента и оплата произведена была банковской картой, то обратись в ближайшее отделение банка, и напиши заявление на отмену транзакции;
  • Абсолютно солидарна в этом. И что самое нелестное, так это то, что таких "шарашкиных" контор вагон и маленькая тележка!.

Ранее мы сообщали, что раскрыли новую схему мошенничества. Продавали талон на бензин и запчасти через Интернет.

А также рассказывали о том, что мошенники обманывают украинцев с помощью "Новой почты" - как работает схема.

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