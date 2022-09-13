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Как подготовить грядку под овощи осенью, чтобы получить ранний урожай

Фото: Зимняя посадка овощей на грядках (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Подзимняя посадка - лучший вариант для получения раннего урожая следующего года. Чаще всего сажают зелень, чеснок, лук, но можно пробовать так делать и с картофелем. Важно сажать незадолго до первых заморозков, чтобы овощи не начали прорастать еще осенью.

Как правильно сделать грядки, какие овощи посадить, читайте ниже в материале Styler.

Как пишет канал "Дача. Сад и огород", культуры смогут хорошо перенести зиму при условии наличия питательной почвенной смеси. Высокие грядки - прекрасное решение для осеннего посева овощей.

Советы для подготовки грядок

Место под грядки заранее выберите с хорошим доступом света при минимальном ветре.

Важно: все процедуры по подготовке нужно успеть сделать, пока температура выше 0 градусов.

При внесении семян в почву осенью - ни в коем случае нельзя замачивать семена!

Этапы работы с грядками:

  • Пропалываем грунт.
  • Добавляем удобрения (лучше выбирать с минимальным содержанием азота).
  • Семена вносим на глубину 4 см.
  • Укрываем грядку тепличной пленкой.
  • Заготовьте мульчирующую смесь из 3 компонентов: грунт садовый (1 часть), торф (2 части), песок (1 часть).
  • После внесения семян засыпаем заготовленным субстратом, после чего мульчируем.

Важно: полив при посадке овощей осенью не нужен.

Что можно посадить на зиму:

  • Укроп
  • Петрушка
  • Кинза (кориандр)
  • Салат
  • Кресс-салат
  • Горчица салатная (листовая)
  • Шпинат
  • Морковь
  • Свекла
  • Репа
  • Сельдерей
  • Хрен
  • Лук-порей
  • Лук-севок и чернушка
  • Лук-батун
  • Лук многоярусный
  • Чеснок
  • Редис
  • Пастернак
  • Фенхель
  • Щавель
  • Картофель
  • Капуста

Ранее мы писали, как подкормить деревья и кусты осенью правильно.

Кроме того читайте про ошибки в саду и огороде, которые мы допускаем осенью.

Также интересно будет, как бороться с болезнями винограда за копейки.

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