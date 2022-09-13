Як підготувати грядку під овочі восени, щоб отримати ранній урожай

Підзимова посадка - найкращий варіант для отримання раннього врожаю наступного року. Найчастіше садять зелень, часник, цибулю, але можна пробувати так робити і з картоплею. Важливо садити незадовго до перших заморозків, щоб городина не почала проростати ще восени.
Як правильно зробити грядки, які овочі посадити, читайте нижче в матеріалі Styler.
Як пише канал "Дача. Сад та город", культури зможуть добре перенести зиму за умови наявності живильного грунтової суміші. Високі грядки - прекрасне рішення для осіннього посіву овочів.
Місце під грядки заздалегідь виберіть з хорошим доступом світла при мінімальному вітрі.
Важливо: всі процедури по підготовці потрібно встигнути зробити, поки температура вище 0 градусів.
При внесенні насіння в грунт восени - ні в якому разі не можна замочувати насіння!
Важливо: полив при посадці овочів восени не потрібен.
Раніше ми писали, як підгодувати дерева і кущі восени правильно.
Крім того читайте про помилки в саду і городі, які ми допускаємо восени.
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