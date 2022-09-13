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Як підготувати грядку під овочі восени, щоб отримати ранній урожай

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Вівторок 13 вересня 2022 09:15
Як підготувати грядку під овочі восени, щоб отримати ранній урожай Фото: Зимова посадка овочів на грядках (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Підзимова посадка - найкращий варіант для отримання раннього врожаю наступного року. Найчастіше садять зелень, часник, цибулю, але можна пробувати так робити і з картоплею. Важливо садити незадовго до перших заморозків, щоб городина не почала проростати ще восени.

Як правильно зробити грядки, які овочі посадити, читайте нижче в матеріалі Styler.

Як пише канал "Дача. Сад та город", культури зможуть добре перенести зиму за умови наявності живильного грунтової суміші. Високі грядки - прекрасне рішення для осіннього посіву овочів.

Поради для підготовки грядок

Місце під грядки заздалегідь виберіть з хорошим доступом світла при мінімальному вітрі.

Важливо: всі процедури по підготовці потрібно встигнути зробити, поки температура вище 0 градусів.

При внесенні насіння в грунт восени - ні в якому разі не можна замочувати насіння!

Етапи роботи з грядками:

  • Прополюємо грунт.
  • Додаємо добрива (краще вибирати з мінімальним вмістом азоту).
  • Насіння вносимо на глибину 4 см.
  • Вкриваємо грядку тепличною плівкою.
  • Заготовте мульчувальну суміш з 3 компонентів: грунт садовий (1 частина), торф (2 частини), пісок (1 частина).
  • Після внесення насіння засипаємо заготовленим субстратом, після чого мульчуємо.

Важливо: полив при посадці овочів восени не потрібен.

Що можна посадити на зиму:

  • Кріп
  • Петрушка
  • Кінза (коріандр)
  • Салат
  • Крес-салат
  • Гірчиця салатна (листова)
  • Шпинат
  • Морква
  • Буряк
  • Ріпа
  • Селера
  • Хрін
  • Цибуля-порей
  • Цибуля-сівок і чорнушка
  • Цибуля-батун
  • Цибуля багатоярусна
  • Часник
  • Редис
  • Пастернак
  • Фенхель
  • Щавель
  • Картопля
  • Капуста

Раніше ми писали, як підгодувати дерева і кущі восени правильно.

Крім того читайте про помилки в саду і городі, які ми допускаємо восени.

Також буде цікаво, як боротися з хворобами винограду за копійки.

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