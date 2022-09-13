Як підготувати грядку під овочі восени, щоб отримати ранній урожай
Підзимова посадка - найкращий варіант для отримання раннього врожаю наступного року. Найчастіше садять зелень, часник, цибулю, але можна пробувати так робити і з картоплею. Важливо садити незадовго до перших заморозків, щоб городина не почала проростати ще восени.
Як правильно зробити грядки, які овочі посадити, читайте нижче в матеріалі Styler.
Як пише канал "Дача. Сад та город", культури зможуть добре перенести зиму за умови наявності живильного грунтової суміші. Високі грядки - прекрасне рішення для осіннього посіву овочів.
Поради для підготовки грядок
Місце під грядки заздалегідь виберіть з хорошим доступом світла при мінімальному вітрі.
Важливо: всі процедури по підготовці потрібно встигнути зробити, поки температура вище 0 градусів.
При внесенні насіння в грунт восени - ні в якому разі не можна замочувати насіння!
Етапи роботи з грядками:
- Прополюємо грунт.
- Додаємо добрива (краще вибирати з мінімальним вмістом азоту).
- Насіння вносимо на глибину 4 см.
- Вкриваємо грядку тепличною плівкою.
- Заготовте мульчувальну суміш з 3 компонентів: грунт садовий (1 частина), торф (2 частини), пісок (1 частина).
- Після внесення насіння засипаємо заготовленим субстратом, після чого мульчуємо.
Важливо: полив при посадці овочів восени не потрібен.
Що можна посадити на зиму:
- Кріп
- Петрушка
- Кінза (коріандр)
- Салат
- Крес-салат
- Гірчиця салатна (листова)
- Шпинат
- Морква
- Буряк
- Ріпа
- Селера
- Хрін
- Цибуля-порей
- Цибуля-сівок і чорнушка
- Цибуля-батун
- Цибуля багатоярусна
- Часник
- Редис
- Пастернак
- Фенхель
- Щавель
- Картопля
- Капуста
Раніше ми писали, як підгодувати дерева і кущі восени правильно.
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