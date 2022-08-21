Как правильно подготовить авто к осени, чтобы потом не делать дорогой ремонт

Проверьте и при необходимости замените стеклоочистители

Среди первоочередных работ по подготовке транспортного средства к холодной поре стоит отметить замену стеклоочистителей.

Дождей и туманов становится больше, может срываться первый снег, поэтому исправность "дворников" - очень важна.

Ведь дефекты стеклоочистителей приводят к некачественной очистки лобового стекла, что может скрыть от внимания водителя элементы дорожной обстановки, а это аварийно опасно.

Стеклоочистители должны работать идеально в период дождей (фото: Pixabay)

Обследуйте кузов

Пристально осмотрите колесные арки, крылья, кромку капота и пороги. Именно эти места являются рассадниками коррозии. Если пришло время обновить антикоррозийное покрытие - сделайте это.

Антикор делают по мере износа имеющегося покрытия, обычно, не чаще чем раз в два-три года.

К тому же, после лета на кузове могут остаться механические повреждения. Даже совсем небольшие и практически незаметные могут привести к проблемам. Ведь из-за высокой влажности осенью очень быстро может образоваться налет ржавчины, который потом будет намного сложнее убрать.

Диски и шины?

Переобуваться надо ближе к зиме, но уже сейчас надо внимательно следить за давлением.

Ведь перепады температуры осенью могут достигать даже 20 градусов, что будет очень плохо сказываться на шинах.

Позаботьтесь о дисках, если там есть механические повреждения, устраните их. Ведь химикаты, которыми поливают дороги уже с первым снегом, повреждают диски.

Проведите проверку дисков и шин (фото: Freepik)

Проверьте аккумулятор

До наступления холодов и первых заморозков необходимо также зарядить или, при необходимости, заменить аккумулятор.

Подготовьте салон

В салоне стоит заменить все коврики из тканевых на резиновые. Если все же остались тканевые, за ними стоит тщательно следить - из-за высокой влажности может начаться коррозия кузова.

Продиагностируйте освещение и систему отопления

Проверьте исправность противотуманок, обогрева заднего стекла. Во время осеннего тумана и высокой влажности - это крайне важно.

Освещение авто должно быть исправным (фото: Pixabay)