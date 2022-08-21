Як правильно підготувати авто до осені, щоб потім не робити дорогий ремонт

Перевірте і за необхідності замініть склоочисники

Серед першочергових робіт з підготовки транспортного засобу до холодної пори варто відзначити заміну склоочисників.

Дощів і туманів стає більше, може зриватися перший сніг, тому справність "двірників" - дуже важлива.

Адже дефекти склоочисників призводять до неякісного очищення лобового скла, що може приховати від уваги водія елементи дорожньої обстановки, а це - аварійно небезпечно.

Склоочисники мають працювати ідеально в період дощів (фото: Pixabay)

Обстежте кузов

Пильно огляньте колісні арки, крила, кромку капота і пороги. Саме ці місця є розсадниками корозії. Якщо прийшов час оновити антикорозійне покриття - зробіть це.

Антикор роблять у міру зношування наявного покриття, зазвичай, не частіше ніж раз на два-три роки.

До того ж, після літа на кузові можуть залишитися механічні пошкодження. Навіть зовсім невеликі і практично непомітні можуть призвести до проблем. Адже через високу вологість восени дуже швидко може утворитися наліт іржі, який потім буде набагато складніше прибрати.

Диски і шини

Перевзуватися треба ближче до зими, але вже зараз треба уважно стежити за тиском.

Адже перепади температури восени можуть досягати навіть 20 градусів, що буде дуже погано позначатися на шинах.

Подбайте про диски, якщо там є механічні ушкодження, усуньте їх. Адже хімікати, якими поливають дороги вже з першим снігом, пошкоджують диски.

Проведіть перевірку дисків та шин (фото: Freepik)

Перевірте акумулятор

До настання холодів і перших заморозків необхідно також зарядити або, за необхідності, замінити акумулятор.

Підготуйте салон

В салоні варто замінити всі килимки з тканинних на гумові. Якщо все ж залишилися тканинні, за ними варто ретельно стежити - через високу вологість може початися корозія кузова.

Продіагностуйте освітлення і систему опалення

Перевірте справність протитуманок, обігріву заднього скла. Під час осіннього туману і високої вологості - це вкрай важливо.

Освітлення авто має бути справним (фото: Pixabay)