Топ-10 популярных моделей авто, которые ввезли за время войны
За время льготного периода растаможки в Украину было ввезено более 100 тысяч авто. Абсолютным большинством стали бюджетные модели ценой до 5 тысяч долларов.
Так какие модели стали самые популярные при нулевой растаможке среди украинцев - читайте в нашем материале Styler далее.
Такой статистикой поделился нардеп Ярослав Железняк еще в мае, когда наплыв авто значительно увеличился. Предлагаем детально рассмотреть каждую из моделей Подробнее.
Volkswagen Passat
Автомобилей этой модели было везено больше всего, почти 6000 авто. В среднем возраст авто не преувеличивает 15 лет.
Volkswagen Passat (фото: pixabay)
Volkswagen Golf
"Гольфы" заняли 2 строчку, их ввезли почти 5 тысяч штук.
Volkswagen Golf (фото: auto.ria)
Skoda Octavia
Почти 3 500 "Октавий" заехало при нулевой растаможке в Украину.
Skoda Octavia (фото: auto.ria)
Audi A6
4-е место заняла Audi A6, с приблизительным количеством в 2500 авто.
Audi A6 (фото: auto.ria)
Volkswagen Touran
"Туран" на 5-м месте, едва уступая Audi A6. "Туранов" завезли почти 2400 штук.
Volkswagen Touran (фото: auto.ria)
Renault Megane
Почти столько же как и "Туранов" завезли моделей Renault Megane.
Renault Megane (фото: auto.ria)
Audi A4
Примерно равное количество авто по сравнению с "Меганами" завезли автомобилей модели Audi A4.
Audi A4 (фото: auto.ria)
Opel Zafira
На 8-м месте расположилась "Зафира". Ее завезли ориентировочно в количестве 2100 единиц.
Opel Zafira (фото: auto.ria)
Ford Focus
Далее идут "Фокусы", автомобилей этой модели завезли в Украину примерно 1900 штук.
Ford Focus (фото: auto.ria)
Opel Astra
На последнем месте топа завезенных авто во время льготного периода - Opel Astra: 1800 единиц.
Opel Astra (фото: auto.ria)
Данные по количеству ввезенных авто собраны за период от 9 апреля до 19 мая, поэтому количество не окончательное. Однако соотношение популярных моделей, очевидно, не изменилось.
Off top
Решением Верховной Рады в начале апреля были приняты законы предоставить льготный период на растаможку авто. Такое решение позволило пополнить автопарк простым людям, которые остались без автомобилей из-за боевых действий.
Кроме того, нулевая растаможка была установлена, чтобы быстро доставить автомобили для армии, теробороны и всех гуманитарных и военных нужд.
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