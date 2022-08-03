ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти советы помогут защитить авто в период сильных ливней

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 19:10
Эти советы помогут защитить авто в период сильных ливней Защитите авто во время дождя (коллаж: Styler)
Автор: Никита Мельников

Для каждого водителя в Украине его авто является особенным. Но когда начинается августовский ливень, шансы на повреждение кузова машины градом и дождем как никогда высоки. Поэтому все хотят защитить свою "ласточку".

Читайте о лучших способах защиты авто от града и дождя во время грозы в нашем материале ниже.

Чехол "антиград"

Когда вас неожиданно настиг град, идеально было бы позаботиться о такой вероятности заранее и приобрести специальный чехол.

Он прекрасно защищает от кусков льда с неба, ведь сохраняет весь кузов благодаря плотной ткани.

Эти советы помогут защитить авто в период сильных ливней

Чехол "антиград"

Также в продаже можно найти надувные чехлы, которые напоминают надувной матрас.

Он защищает авто за счет отсеков с воздухом. Однако недостатком такой защиты является время, которое вы потратите на его надувание. Если град застанет вас врасплох, он может успеть повредить авто, пока вы накачиваете чехол.

Эти советы помогут защитить авто в период сильных ливней

Надувной чехол для защиты авто от града

Автоматический автомобильный зонт

Такой зонт крепится посреди крыши и закрепляется по бокам авто на подкрылки. В зависимости от комплектации зонта меняются и места закрепления.

Такой девайс прекрасно спасает не только от града, но и от солнца, снега или других мелких объектов, которые могут повредить кузов.

Эти советы помогут защитить авто в период сильных ливней

Автопарасоля

Народные методы

Большинство водителей со стажем продолжают возить в багажнике плед или толстый картон. Эти простые вещи действительно могут защитить кузов от небольших вмятин и царапин.

Но на случай, если у вас нет ни пледа, ни картона, также существует способ защитить кузов.

Откройте капот и багажник (чтобы минимизировать повреждение покрытия), возьмите коврики и постелите их на крышу.

Эти советы помогут защитить авто в период сильных ливней

Автомобильные коврики помогут защитить авто

Если сиденья легко снимаются, можно и их использовать. Ведь высушить багажник или сиденье намного дешевле, чем ремонтировать или заменять часть кузова.

Ранее мы рассказывали, что делать, если бензиновое авто заправили дизелем.

Также читайте о том, как отремонтировать кузов авто благодаря двум вещам, которые есть дома у каждого.

Читайте РБК-Украина в Google News
авто
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь