Когда подешевеет доллар и евро: прогноз экспертов

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Курс доллара и евро в Украине подешевеют с понедельника

Курс доллара в Украине будет снижаться, как и курс евро. Национальный банк Украины планирует снижение стоимости американской валюты до 24,61 грн. При этом евро потеряет в цене до 27,02 грн. Такой курс опубликован на сайте НБУ.

По данным экспертов, доллар США подешевеет на 26 копеек и составит 24,61 грн. На текущий момент американская валюта продается по стоимости 24,87 грн. Евро потеряет 22 копейки и будет стоить 27,02 грн. В пятницу, 4 октября, курс евро составил 27,24 грн.

Еще 30 сентября в курсах НБУ доллар стоил 24,08 грн, а евро - 26,33 грн, после чего началось резкое подорожание. Эксперты, среди других причин называют политические - связаны с возможным введением "формулы Штайнмайера" на Донбассе. Паника, по мнению экспертов, и "повела" людей в обменники и банки - в некоторых из них купить валюту не могли из-за ее отсутствия в кассах.

Национальный банк Украины заявил, что укрепление обменного курса (которое длилось последние четыре месяца) будет способствовать замедлению инфляции в ближайшие месяцы. Укрепление гривны было обусловлено фундаментальными рыночными факторами, такими как: благоприятная ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ІТ-услуг, рост доверия инвесторов к украинской экономике, упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг".

Курс евро в Украине - прогноз экспертов (иллюстративное фото: pixabay.com)

В мае Кабмин спрогнозировал, что в 2020 году курс доллара составит 28,2 грн. Такой показатель заложили в проекте госбюджета на следующий год. Однако новое правительство пообещало в ближайшее время пересмотреть прогнозы и внести изменения в проект.

Напомним, что ранее НБУ для поддержания курса гривны продал 200 млн долларов.