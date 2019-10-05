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Коли подешевшає долар і євро: прогноз експертів

STYLERЖиття    05.10.2019 - 14:02
Коли подешевшає долар і євро: прогноз експертів
Курс долара в Україні - прогноз експертів (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Курс долара і євро в Україні подешевшають з понеділка

Курс долара в Україні буде знижуватися, як і курс євро. Національний банк України планує зниження вартості американської валюти до 24,61 грн. При цьому євро втратить у ціні до 27,02 грн. Такий курс опублікований на сайті НБУ.

За даними експертів, долар США подешевшає на 26 копійок і становитиме 24,61 грн. На поточний момент американська валюта продається за вартістю 24,87 грн. Євро втратить 22 копійки і буде коштувати 27,02 грн. У п'ятницю, 4 жовтня, курс євро склав 27,24 грн.

Ще 30 вересня в курсах НБУ долар коштував 24,08 грн, а євро - 26,33 грн, після чого почалося різке подорожчання. Експерти, серед інших причин називають політичні - пов'язані з можливим введенням "формули Штайнмайера" на Донбасі. Паніка, на думку експертів, і "повела" людей в обмінники та банки - в деяких з них придбати валюту не могли через її відсутність в касах.

Національний банк України заявив, що зміцнення обмінного курсу (яке тривало останні чотири місяці) буде сприяти уповільненню інфляції в найближчі місяці. Зміцнення гривні було обумовлено фундаментальними ринковими факторами, такими як: сприятлива цінова кон'юнктура на глобальних товарних ринках, високий урожай зернових, подальше зростання експорту ІТ-послуг, зростання довіри інвесторів до української економіки, спрощення їх доступу до ринку внутрішніх державних цінних паперів".

Коли подешевшає долар і євро: прогноз експертів

Курс євро в Україні - прогноз експертів (ілюстративне фото: pixabay.com)

У травні Кабмін спрогнозував, що в 2020 році курс долара складе 28,2 грн. Такий показник закладено в проекті держбюджету на наступний рік. Однак новий уряд пообіцяв найближчим часом переглянути прогнози і внести зміни в проект.

Нагадаємо, що раніше НБУ для підтримки курсу гривні продав 200 млн доларів.

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