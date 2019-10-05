В НБУ назвали факторы влияния на курс гривны с начала года

Фото: Олег Чурій (www.bank.gov.ua)

Курс полностью соответствует рыночным условиям

С начала 2019 года действовало много факторов, которые способствовали укреплению курса гривны. Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чуріи в интервью UA: Тернополь.

Как отметил Чурий, среди этих факторов: рост экспорта, который растет быстрее, чем импорт. "У нас экспорт с начала года вырос более чем на 8%, импорт на 6%. То есть мы видим эту положительную тенденцию", - сказал он.

Также, по его словам, украинские ценные бумаги становятся привлекательными для иностранных инвесторов, которые активно покупают гособлигации, которые выпускает Министерство финансов и финансирует дефицит госбюджета в гривне.

"Как результат мы видим укрепление гривні. Это все естественное, это все рыночное", - сказал он.

Чурий напомнил, что в этом году сезонные колебания были не столь выражены. По его словам, Национальный банк не устанавливает ориентиров.

"У нас нет какого-то курса гривни к иностранным валютам. Мы не держим какого-то уровня, как это было раньше, мы отошли от политики фиксированного курса, перешли к плавающему курсообразованию, где оно происходит на рыночных условиях. Курс плавающий, он отвечает рыночным условиям, и он по сути является результатом спроса и предложения", - добавил он.

Отметим, по данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4156,60 млн долларов и продал на 248,23 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3908,38 млн долларов.

Ранее в НБУ заявили, что на курс гривны к доллару в 2019 году влияет увеличение валютных поступлений по нескольким каналам.