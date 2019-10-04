НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 22 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 22 копейки до 27,02 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 октября установлен на таком уровне: 2702,1318 гривны за 100 евро (-22,1618 грн).

При этом курс евро на 4 октября составляет 2724,2936 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 4 октября 2019 года, на наличном рынке снизился на 46 копеек до 27,41 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,80 (27,12 - 3 октября), продажи - 27,41 (27,97 - 3 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 25 копеек до 27,23 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,18 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривен за доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 октября установлен на таком уровне: 2461,1821 гривен за 100 долларов (-26,5301 гривен).