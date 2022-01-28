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Скандал с Егоровой поддержавшей Путина продолжился: ведущая "напала" на Навроцкую

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 08:57
Скандал с Егоровой поддержавшей Путина продолжился: ведущая "напала" на Навроцкую Навроцкая показала переписку со Снежаной Егоровой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Ведущая Снежана Егорова публично поддержала президента РФ Владимира Путина и, естественно, получила реакцию от известных украинцев.

Первая ей ответила в сети писательница и дизайнер Ольга Навроцкая.

Под постом Егоровой Ольга написала ей в матерной форме, не сошла ли она с ума с такими заявлениями о поддержке президента России. Отметим, что комментарий Навроцкой собрал 3,4 тысячи лайков.

"Снежа, ты еб...нулась?" – написала Ольга.

Скандал с Егоровой поддержавшей Путина продолжился: ведущая &quot;напала&quot; на НавроцкуюСкриншот

Позже Ольга уже на своей страничке в соцсети написала свое видение ситуации и отметила, что она не будет посылать лучики добра неадекватам, намекая на Егорову.

"Я вчера нормально так поматерилась в соцсетях, сначала у Собчак в инсте, потом под горячую руку попалась Егорова, понятно, это мало что поменяет, но зато от души). Сейчас вообще время такое, что без мата никуда. Толерантность и всякое такое у меня иссякли. Я не буду делать вид, что я выше этого и отправлять всем мудакам "лучики добра". Мои лучики добра я буду направлять только своим адекватным друзьям и патриотам моей страны. Вас я люблю, и с вами мне не страшно", - написала она.

Но и на этом история не закончилась. Егорова написала личное сообщение Навроцкой, в котором укорила ее за то, что у нее нет детей, а красота у нее "бесполезная". Ольга опубликовала скриншот переписки в Facebook.

Скандал с Егоровой поддержавшей Путина продолжился: ведущая &quot;напала&quot; на НавроцкуюСкриншот

Отметим, что украинцы поддержали Навроцкую в ее патриотизме и отметили, что, к сожалению, таких "Снежан тысячи".

Напомним, что дочь Снежаны Егоровой отреагировала на слова матери о поддержке Путина.

Ранее Снежана Егорова цинично оскорбила украинских воинов.

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Снежана Егорова
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