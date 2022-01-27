Больно и неприятно: дочь Снежаны Егоровой отреагировала на слова матери о поддержке Путина
Украинская ведущая Снежана Егорова публично поддержала президента России Владимира Путина. Ее старшая дочь 29-летняя актриса Анастасия Ровинская заявила, что не разделяет гражданскую позицию матери и ей стыдно за ее слова.
Об этом Ровинская написала на своей странице в Instagram.
"К сожалению, я должна сделать заявление относительно моей мамы, Снежаны Егоровой. Откровенно, мне больно и неприятно это писать, но должна, потому что это касается не только меня, а в первую очередь моей семьи, а именно моих детей, моего мужа, а также близких нам людей, друзей и коллег", - написала девушка.
Анастасия Ровинская (фото: instagram.com/sia_rovinska)
По ее словам, она не общается со своей матерью уже больше года, и на это есть личные причины, о которых она не хотела бы публично говорить. Но частично общение прекратилось из-за противоположной гражданской позиции.
"Честно говоря, очень жалею, что когда-то давно зарегистрировала ее в соцсетях, потому что сейчас мы даже здесь не "дружим" и не держим связь и об ужасных заявлениях от нее, я, как и все, узнаю либо из новостей, либо присылают знакомые", - отметила Ровинская.
Она добавила, что, когда увидела новое скандальное заявление своей матери касательно поддержки страны агрессора, то ей стало очень стыдно. И она хочет защитить своих троих детей.
Анастасия Ровинская (фото: instagram.com/sia_rovinska)
"Потому что мне страшно за них, мне страшно, потому что их бабушка, сидя за границей, поддерживает человека, который убивает украинцев и не переживает даже за безопасность своих внуков, живущих в Украине, ходят здесь в школу, садик", - заявила Анастасия.
При этом она подчеркнула, что не должна отвечать за слова и поступки своей матери.
Пользователи сети поддержали Ровинскую.
- Все будет хорошо. Вы прекрасная мама и замечательный человек.
- Я представляю, как вам тяжело, но держитесь. Вы настоящая украинка и настоящая патриотка. Каждый будет отвечать за свои поступки перед Богом.
- Как жаль, что так сложилось! Стася, представляю, как тебе не хватает мамы… Держись, все оно как-то будет…
- Стася, сильное заявление! Сил тебе!
- Я всегда говорила не справедливо, чтобы дети отвечали за ошибки родителей. Спасибо что нашли силы сделать такое заявление (представляю, как трудно было принять подобное решение), но вы точно не должны извиняться за маму (это ее выбор, ее жизнь).
- Странно осуждать людей за поступки их близких. Потому мы с тобой и поддерживаем, и любим тебя. Такова позиция твоей мамы и этого не изменишь. Главное, что ты думаешь и что ты смогла сказать об этом.
- Очень страшно, когда политические взгляды разрушают семью.
- Спасибо вам, что написали так... Понимаю вас, знаю, что очень больно на душе, когда есть предательство близкого человека.
Напомним, Анастасия Ровинская рассказала, как известные родители привили ей комплексы.
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