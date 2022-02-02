Єгорова, яка підтримала Путіна, не заспокоюється: виходить у прямі ефіри та віщає

Українська ведуча Сніжана Єгорова, яка публічно підтримала Володимира Путіна, продовжує свою пропагандистську діяльність. Так, вона вже завела собі новий Telegram-канал, а також активно веде YouTube, де виходить в прямі ефіри.

Єгорова продовжує пропаганду

Після того, як на Facebook ведуча отримала масу негативних коментарів на свою адресу і хвилю критики, вона вирішила переключитися на інші соцмережі. Вона створила свій Telegram-канал, де знову ділиться своєю думкою щодо подій в країні та звичайно ж тези про те, що у"США свої плани на Україну".

Сніжана дякує режисерці Оксані Байрак за те, що та за неї заступилася і повідомила, що Єгоровій просто заздрять, тому і обрушилися з критикою.

Ефіри на YouTube

Не залишила ведуча без уваги й YouTube. Там у неї теж свій канал з прямими виходами в ефір. У них вона розповідає, яка вона інтелектуальна і начитана виключно російською мовою. Також вона обговорює політиків і ситуацію в країні.

Цікаво, що під відео немає жодного негативного коментаря. Очевидно, ведуча підчищає критику. А ось, що пишуть Сніжані її шанувальники. До речі, багато з них з Росії.

Ви - промінь світла в темному царстві безпросвітної української реальності!

Ніколи не потрапляю на трансляції прямі, на жаль, через те, що різниця велика за часом (Владивосток), але я з Вами, завжди дивлюся і слухаю в записі.

Світла, мудра жінка! Спасибі велике, Сніжана! Привіт з Пітера.

Критика Єгорової

До слова, позицію матері прокоментувала і дочка Сніжани, актриса і телеведуча Анастасія Ровінська. Зі сльозами на очах дівчина заявила, що їй боляче і неприємно через вчинок родички, а також уточнила, що вони вже рік не спілкувалися.

Однією з тих, хто публічно засудив Сніжану, стала письменниця і дизайнер Ольга Навроцька. Єгоровій не сподобалися висловлювання дружини Фагота на її адресу, і вона відправила їй особисте образливе повідомлення.