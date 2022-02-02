ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єгорова, яка підтримала Путіна, не заспокоюється: виходить у прямі ефіри та віщає

Новость на русском →
Середа 02 лютого 2022 11:33
Єгорова, яка підтримала Путіна, не заспокоюється: виходить у прямі ефіри та віщає Фото: Сніжана Єгорова продовжує пропаганду (instagram.com. snezha_egorova)
Автор: Styler

Українська ведуча Сніжана Єгорова, яка публічно підтримала Володимира Путіна, продовжує свою пропагандистську діяльність. Так, вона вже завела собі новий Telegram-канал, а також активно веде YouTube, де виходить в прямі ефіри.

Всі подробиці читайте в матеріалі Styler.

Єгорова продовжує пропаганду

Після того, як на Facebook ведуча отримала масу негативних коментарів на свою адресу і хвилю критики, вона вирішила переключитися на інші соцмережі. Вона створила свій Telegram-канал, де знову ділиться своєю думкою щодо подій в країні та звичайно ж тези про те, що у"США свої плани на Україну".

Сніжана дякує режисерці Оксані Байрак за те, що та за неї заступилася і повідомила, що Єгоровій просто заздрять, тому і обрушилися з критикою.

Ефіри на YouTube

Не залишила ведуча без уваги й YouTube. Там у неї теж свій канал з прямими виходами в ефір. У них вона розповідає, яка вона інтелектуальна і начитана виключно російською мовою. Також вона обговорює політиків і ситуацію в країні.

Цікаво, що під відео немає жодного негативного коментаря. Очевидно, ведуча підчищає критику. А ось, що пишуть Сніжані її шанувальники. До речі, багато з них з Росії.

  • Ви - промінь світла в темному царстві безпросвітної української реальності!
  • Ніколи не потрапляю на трансляції прямі, на жаль, через те, що різниця велика за часом (Владивосток), але я з Вами, завжди дивлюся і слухаю в записі.
  • Світла, мудра жінка! Спасибі велике, Сніжана! Привіт з Пітера.

Критика Єгорової

До слова, позицію матері прокоментувала і дочка Сніжани, актриса і телеведуча Анастасія Ровінська. Зі сльозами на очах дівчина заявила, що їй боляче і неприємно через вчинок родички, а також уточнила, що вони вже рік не спілкувалися.

Однією з тих, хто публічно засудив Сніжану, стала письменниця і дизайнер Ольга Навроцька. Єгоровій не сподобалися висловлювання дружини Фагота на її адресу, і вона відправила їй особисте образливе повідомлення.

Нагадаємо, що Мухарський відреагував на скандальні висловлювання Єгорової на підтримку Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Снежана Егорова
LITE
Шедеврально: у новому епізоді "Ейфорії" відтворили сцени зі світового мистецтва
Шедеврально: у новому епізоді "Ейфорії" відтворили сцени зі світового мистецтва