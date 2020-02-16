Как поддержать онкобольного ребенка: Супрун обратилась к родителям

Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Супрун рассказала, как помочь больному раком ребенку выдержать лечение

Уляна Супрун рассказала про онкологию у детей и отметила основную задачу родителей и близких во время время лечения - помочь устойчиво преодолеть страшную болезнь.

Бывший руководитель Минздрава Украины в своем Facebook также сообщила о благотворительном фонде "Таблеточки", который собирает средства на лечение онкобольных детей, а волонтеры их посещают и поддерживают.

Данные статистики говорят, что ежегодно во всем мире около 300 тысяч детей получают такой диагноз.

Медик дала несколько советов о том, как помочь ребенку справиться со стрессом, принять факт болезни и стойко выдержать лечение.

Супрун подчеркивает, что родителям, чей ребенок страдает от рака, важно основательно подготовиться к лечению: прочитать про различные протоколы лечения, выбрать больницу и врача, поговорить с близкими и с самим ребенком.

Не скрывайте диагноз от ребенка независимо от его возраста. Если ребенок совсем маленький, попробуйте переиграть это в форме сказки, где он - рыцарь, борющийся со злом.

Если вы не знаете, как подобрать слова, посоветуйтесь с врачом, психологом или родителями других детей, которые уже через это прошли.

"Советуем не оттягивать с этим: чем быстрее ребенок поймет, что с ним происходит, тем быстрее он будет готов к лечению", - пишет Супрун.

Расскажите ребенку о болезни так, чтобы он понял, в зависимости от возраста. Начните с основной информации о раке и постепенно добавляйте новую.

Важно объяснить ребенку, что он не виноват в том, что заболел.

Будьте готовы к любой реакции на известие.

"Он или она могут испугаться, начать капризничать, плакать, кричать. Могут наоборот закрыться в себе. Дети заимствуют модель поведения у своих родителей, а поэтому если вы будете стойко и спокойно сносить весть, ребенку будет спокойнее, ведь он будет видеть вашу уверенность", - говорится в публикации.

Помогите справиться с изменениями, которые происходят с началом лечения.

Супрун призвала оставить место для семейных и дружеских ритуалов, и ребенок должен чувствовать, что хоть быт и изменился, близкие люди рядом и прежние занятия остались.

Откровенно отвечайте на все вопросы ребенка, ведь искренность помогут ему принять факт болезни.

Не вините себя в том, что произошло.

"Рак - серьезное испытание, которое не каждому под силу преодолеть. Позвольте себе признать, что вы устали и не имеете внутренних ресурсов продолжать борьбу. Помогите себе собраться, чтобы вы смогли помочь ребенку пройти терапию", - отмечает медик.

Также она настоятельно призывает не отдаляться от ребенка, если он болен раком, но максимально поддерживать - это крайне важно.

"Будьте рядом со своим ребенком в течение всей терапии, ведь ни один врач не сможет дать той поддержки, которую дадите ему вы", - пишет Супрун.