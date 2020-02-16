Как поддержать онкобольного ребенка: Супрун обратилась к родителям

Супрун рассказала, как помочь больному раком ребенку выдержать лечение
Уляна Супрун рассказала про онкологию у детей и отметила основную задачу родителей и близких во время время лечения - помочь устойчиво преодолеть страшную болезнь.
Бывший руководитель Минздрава Украины в своем Facebook также сообщила о благотворительном фонде "Таблеточки", который собирает средства на лечение онкобольных детей, а волонтеры их посещают и поддерживают.
Данные статистики говорят, что ежегодно во всем мире около 300 тысяч детей получают такой диагноз.
Медик дала несколько советов о том, как помочь ребенку справиться со стрессом, принять факт болезни и стойко выдержать лечение.
Супрун подчеркивает, что родителям, чей ребенок страдает от рака, важно основательно подготовиться к лечению: прочитать про различные протоколы лечения, выбрать больницу и врача, поговорить с близкими и с самим ребенком.
"Советуем не оттягивать с этим: чем быстрее ребенок поймет, что с ним происходит, тем быстрее он будет готов к лечению", - пишет Супрун.
"Он или она могут испугаться, начать капризничать, плакать, кричать. Могут наоборот закрыться в себе. Дети заимствуют модель поведения у своих родителей, а поэтому если вы будете стойко и спокойно сносить весть, ребенку будет спокойнее, ведь он будет видеть вашу уверенность", - говорится в публикации.
Супрун призвала оставить место для семейных и дружеских ритуалов, и ребенок должен чувствовать, что хоть быт и изменился, близкие люди рядом и прежние занятия остались.
"Рак - серьезное испытание, которое не каждому под силу преодолеть. Позвольте себе признать, что вы устали и не имеете внутренних ресурсов продолжать борьбу. Помогите себе собраться, чтобы вы смогли помочь ребенку пройти терапию", - отмечает медик.
Также она настоятельно призывает не отдаляться от ребенка, если он болен раком, но максимально поддерживать - это крайне важно.
"Будьте рядом со своим ребенком в течение всей терапии, ведь ни один врач не сможет дать той поддержки, которую дадите ему вы", - пишет Супрун.