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Як підтримати онкохвору дитину: Супрун звернулася до батьків

STYLERЖиття    16.02.2020 - 08:53
Як підтримати онкохвору дитину: Супрун звернулася до батьків
Уляна Супрун (Фото: РБК-Україна)

Супрун розповіла, як допомогти хворій на рак дитині витримати лікування

Уляна Супрун розповіла про онкологію у дітей і відзначила основне завдання батьків і близьких під час лікування - допомогти стійко подолати страшну хворобу.

Колишня керівниця МОЗ України у своєму Facebook також повідомила про благодійний фонд "Таблеточки", який збирає кошти на лікування онкохворих дітей, а волонтери їх відвідують та підтримують.

Дані статистики говорять, що щороку в усьому світі близько 300 тисяч дітей отримують такий діагноз.

Медик дала кілька порад про те, як допомогти дитині впоратися зі стресом, прийняти факт хвороби і стійко витримати лікування.

Супрун наголошує, що батькам, чия дитина страждає від раку, важливо грунтовно підготуватися до лікування: прочитати про різні протоколи лікування, вибрати лікарні та лікаря, поговорити з близькими і з самою дитиною.

  • Не приховуйте діагноз від дитини незалежно від її віку. Якщо дитина зовсім маленька, спробуйте переграти це у формі казки, де вона - лицар, що бореться зі злом.
  • Якщо ви не знаєте, як підібрати слова, порадьтеся з лікарем, психологом або батьками інших дітей, які вже через це пройшли.

"Радимо не відтягувати із цим: що швидше дитина зрозуміє, що з нею коїться, то швидше вона буде готовою до лікування", - пише Супрун.

  • Розкажіть дитині про хворобу так, щоб вона зрозуміла, залежно від віку. Почніть з основної інформації про рак і поступово додавайте нову.
  • Важливо пояснити дитині, що вона не винна у тому, що захворіла.
  • Будьте готові до будь-якої реакції на звістку.

"Він або вона можуть злякатися, почати вередувати, плакати, кричати. Можуть навпаки закритися в собі. Діти запозичують модель поведінки у своїх батьків, а тому якщо ви будете стійко та спокійно зносити звістку, дитині буде спокійніше, адже вона бачитиме вашу впевненість", - йдеться в публікації.

  • Допоможіть впоратися із змінами, які відбуваються з початком лікування.

Супрун закликала залишити місце для сімейних і дружніх ритуалів, і дитина повинна відчувати, що хоч побут і змінився, близькі люди поруч і колишні заняття залишилися.

  • Відверто відповідайте на всі запитання дитини, адже щирість допоможуть їй прийняти факт хвороби.
  • Не звинувачуйте себе в тому, що сталося.

"Рак - серйозне випробування, яке не кожному під силу здолати. Дозвольте собі визнати, що ви втомилися і не маєте внутрішніх ресурсів продовжувати боротьбу. Допоможіть собі зібратися купи, аби ви змогли допомогти дитині пройти терапію", - зазначає медик.

Також вона настійно закликає не віддалятися від дитини, якщо вона хвора на рак, проте максимально підтримувати - це вкрай важливо.

"Будьте поруч зі своєю дитиною протягом усієї терапії, адже жоден лікар не зможе дати тієї підтримки, яку дасте їй ви", - пише Супрун.

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Новини України ракУляна Супрун
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