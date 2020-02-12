Рак легких и обычная простуда: как отличить по кашлю

Кашель может свидетельствовать о раке легких (коллаж РБК-Украина)

Рак легких в начальной стадии протекает без симптомов

Рак легких на начальных стадиях очень сложно распознать, так как это заболевание протекает практически бессимптомно, и первые "звоночки" - кашель и повышение температуры - часто не так очевидны. Особенно на фоне сложившейся в Украине ситуации с гриппом, который уже превысил эпидемпорог.

Медики обращают внимание на ряд признаков и сигналов организма, которые нельзя игнорировать.

Дело в том, что кашель свидетельствует о наличии воспалительного процесса, который возникает по целому ряду причин и требует различного лечения. Выявить причину кашля помогает его звучание, объяснил врач-пульмонолог, передает 7mednews.

Обычно сухой кашель называют непродуктивным - он не очищает дыхательные пути, поэтому не приносит облегчения. Причиной такого кашля может быть ларингит (лающий кашель), фарингит (сопровождается болью в горле) и синусит (тупая боль в области лба).

Приступообразный кашель часто заканчивается тошнотой, рвотой и головокружением. Его может вызвать пневмония, для которой характерны одышка и влажный с большим количеством мокроты кашель.

При хронической обструктивной болезни легких кашель также является приступообразным. Главными симптомами заболевания могут стать одышка, хронический "мокрый" кашель.

В случае туберкулеза на ранней стадии появляется сухой кашель, в котором по мере прогрессирования болезни начинает появляться мокрота, позже она становится гнойной. Характерным признаком туберкулеза называют лихорадочный румянец и нездоровый блеск глаз.

Крупозный и "лающий" кашель является признаком крупа, вирусной инфекции, при которой происходит отек верхних дыхательных путей. Врач отмечает, что при крупе вдох становится шумным и форсированным.

Обратите внимание, что кашель с кровью свидетельствует о разрушении легких и отмечается при трех опасных заболеваниях: крупозной пневмонии, запущенной форме туберкулеза и рака легких.

Если в начальной стадии рак легких протекает без симптомов, то позже появляется незначительное повышение температуры (до 37,5 градусов), хроническая усталость и потеря веса.

На более поздних стадиях при раке легких возникает боль в грудной клетке - растет опухоль - и начинаются приступы кашля с вкраплениями крови и гноя.