Податок на бездітність: хто це придумав і як реагують українці

Що відомо про запропонований законопроєкт

Ініціатор законопроєкту під назвою "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні" є Сергій Гривко, народний депутат від політичної партії "Слуга народу".

Як зазначено в тексті документа, демографічний збір встановлюється "тимчасово", "до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення демографічної реформи".

Хто має платити "демографічний збір"

Платниками пропонують зробити всіх фізичних осіб (резидентів України) віком від 21 до 58 років.

Хто платитиме податок на бездітність (скриншот)

Винятками є ті, хто:

має трьох або більше дітей;

має порушену репродуктивну функцію або безпліддя, що робить неможливим материнство (батьківство) - з підтвердженням належними медичними документами не рідше, ніж раз на 2 роки;

має статус осіб з інвалідністю І групи.

Хто не повинен платити податок на бездітність (скриншот)

Скільки становив демографічний збір

Як зазначено в законопроєкті, ставки збору становитимуть:

для осіб, які не мають дітей - 1,5% від об’єкта оподаткування;

- від об’єкта оподаткування; для осіб, які мають одну дитину - 1% від об’єкта оподаткування;

- від об’єкта оподаткування; для осіб, які мають двох дітей - 0,5% від об’єкта оподаткування;

При цьому поняття "має дитину" в тексті документа визначається як "наявність у особи зареєстрованої дитини незалежно від віку (у тому числі повнолітньої дитини), а також наявність усиновленої дитини".

Відкликання законопроєкту

Про відкликання законопроєкту повідомив сам ініціатор законопроєкту на своїй сторінці в Facebook 21 травня. Причиною відкликання народний депутат називає суспільний спротив.

скриншот зі сторінки народного депутата

Декількома годинами раніше Гривко закликав користувачів соцмереж до обговорення для "знаходження правильного шляху" та заохочуючи коментаторів до пропозицій можливих рішень.

скриншот зі сторінки народного депутата

скриншот зі сторінки народного депутата

Яка реакція суспільства

В мережі законопроєкт моментально викликав обурення.

"Іронічно що законопроект про податок на кількість дітей пропонує саме чоловік, який в принципі не може народити, правда?"

"Кожна людина сама вирішує скільки дітей їй мати. І ніхто не має права втручатись в це. І ніяких податків не може бути."

Користувачі соцмереж обурюються і тим, що законопроєкт не пропонує покращення матеріальної допомоги тим, хто має дітей:

"Податок на бездітність цікавий хід конем. В мене одне питання: а податок на 2 дітей мами в декреті з двома дітьми з 860 грн будуть платити чи з чого?"

"Ну що це за знущання? Жінки, що інкубатори, а діти, що трава самі, по собі ростуть? Краще б соціальні програми придумали для заохочення народження дітей. Платоспроможність родин, утримувати більше однієї дитини, та програми освіти. "

"тобто податкові пільги запропонувати за дітей ну ніяк на думку не прийшло?"

Деякі коментатори зауважили недоречність такого законопроєкту під час війни - хтось, як вказують користувачі соцмереж, не має постійного житла, чиясь дружина або чоловік - в ЗСУ, у когось міг загинути партнер, а в когось - психологічна травма і погіршене репродуктивне здоров'я.

"Навіщо це було робити. Головою треба думати. Повертаємось у ссср, коли я платила у 18 років цей податок. Навіть у кого 1 дитина, повинні платити. А якщо за станом здоров’я нема такої можливості. Якщо чоловік на війні..."

Критикують Гривка і за брак ґрунтовних досліджень:

"Проведи дослідження (реальні) Прибери радянщину, пропиши прозорий механізм, проведи серйозні публічні обговорення, а не срач в інтернеті. . Проблема ж не зникне. Водночас просто ліпити кальки - не працює. У тих, у кого це працювало були інші умови, інший час. Хоча мені цікаво де це спрацювало і чому ти вирішив, що спрацює в Україні. Які патерни."

Реакція політиків

Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики прокоментував законопроєкт в своєму Telegram-каналі, зазначивши, що "податок на бездітних існував в різні часи в Римі, фашистській Італії, комуністичній Польщі і, безперечно, в СРСР з 1941 року до самого кінця імперії".

Гетманцев називає методи, запропоновані Сергієм Гривком в резонансному законопроєкті "суперечливими".

Реакція Гетманцева на законопроєкт (скриншот)

За словами Данила Гетманцева, "шансів на прийняття нема. А ось шанси поповнити колекцію гротескних законодавчих ініціатив девʼятого скликання ВР є".