Податок на бездітність: хто це придумав і як реагують українці

У Верховній Раді України пропонували ввести податок "на бездітність". Законопроєкт під номером 11264 з цією пропозицією з'явився на офіційному сайті Ради для ознайомлення - проте був відкликаний наступного дня після появи на порталі.
Про деталі законопроєкту, коментарі політиків, а також про реакцію суспільства, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела: офіційний веб-портал Верховної Ради України, Telegram-канал Данила Гетманцева, сторінка Сергія Гривка в Facebook.
Ініціатор законопроєкту під назвою "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні" є Сергій Гривко, народний депутат від політичної партії "Слуга народу".
Як зазначено в тексті документа, демографічний збір встановлюється "тимчасово", "до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення демографічної реформи".
Хто має платити "демографічний збір"
Платниками пропонують зробити всіх фізичних осіб (резидентів України) віком від 21 до 58 років.
Хто платитиме податок на бездітність (скриншот)
Винятками є ті, хто:
Хто не повинен платити податок на бездітність (скриншот)
Скільки становив демографічний збір
Як зазначено в законопроєкті, ставки збору становитимуть:
При цьому поняття "має дитину" в тексті документа визначається як "наявність у особи зареєстрованої дитини незалежно від віку (у тому числі повнолітньої дитини), а також наявність усиновленої дитини".
Про відкликання законопроєкту повідомив сам ініціатор законопроєкту на своїй сторінці в Facebook 21 травня. Причиною відкликання народний депутат називає суспільний спротив.
скриншот зі сторінки народного депутата
Декількома годинами раніше Гривко закликав користувачів соцмереж до обговорення для "знаходження правильного шляху" та заохочуючи коментаторів до пропозицій можливих рішень.
скриншот зі сторінки народного депутата
скриншот зі сторінки народного депутата
В мережі законопроєкт моментально викликав обурення.
Користувачі соцмереж обурюються і тим, що законопроєкт не пропонує покращення матеріальної допомоги тим, хто має дітей:
Деякі коментатори зауважили недоречність такого законопроєкту під час війни - хтось, як вказують користувачі соцмереж, не має постійного житла, чиясь дружина або чоловік - в ЗСУ, у когось міг загинути партнер, а в когось - психологічна травма і погіршене репродуктивне здоров'я.
Критикують Гривка і за брак ґрунтовних досліджень:
Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики прокоментував законопроєкт в своєму Telegram-каналі, зазначивши, що "податок на бездітних існував в різні часи в Римі, фашистській Італії, комуністичній Польщі і, безперечно, в СРСР з 1941 року до самого кінця імперії".
Гетманцев називає методи, запропоновані Сергієм Гривком в резонансному законопроєкті "суперечливими".
Реакція Гетманцева на законопроєкт (скриншот)
За словами Данила Гетманцева, "шансів на прийняття нема. А ось шанси поповнити колекцію гротескних законодавчих ініціатив девʼятого скликання ВР є".
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