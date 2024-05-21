Налог на бездетность: кто это придумал и как реагируют украинцы

В Верховной Раде Украины было предложено ввести налог "на бездетность". Законопроект под номером 11264 с этим предложением появился на официальном сайте Совета для ознакомления - однако, был отозван на следующий день после появления на портале.
О деталях законопроекта, комментарии политиков, а также о реакции общества, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники: официальный веб-портал Верховной Рады Украины, Telegram-канал Даниила Гетманцева, страница Сергея Гривко в Facebook.
Инициатором законопроекта под названием "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно создания предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине" является Сергей Гривко, народный депутат от политической партии "Слуга народа".
Как отмечено в тексте документа, демографический сбор устанавливается "временно", "до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении демографической реформы".
Кто должен платить "демографический сбор"
Плательщиками предлагают сделать всех физических лиц (резидентов Украины) в возрасте от 21 до 58 лет.
Кто будет платить налог на бездетность (скриншот)
Исключениями являются те, кто:
Кто не должен платить налог на бездетность (скриншот)
Сколько составлял демографический сбор
Как указано в законопроекте, ставки сбора будут составлять:
При этом понятие "имеющего ребенка" в тексте документа определяется как "наличие у лица зарегистрированного ребенка независимо от возраста (в том числе совершеннолетнего ребенка), а также наличие усыновленного ребенка".
Об отзыве законопроекта сообщил сам инициатор законопроекта на своей странице в Facebook 21 мая. Причиной отзыва народный депутат называет общественное сопротивление.
скриншот со страницы народного депутата
Несколькими ранее Гривко призвал пользователей соцсетей к обсуждению для "нахождения правильного пути" и поощряя комментаторов к предложениям возможных решений.
скриншот со страницы народного депутата
скриншот со страницы народного депутата
В сети законопроект моментально вызвал возмущение.
Пользователи соцсетей возмущаются тем, что законопроект не предлагает улучшения материальной помощи тем, кто имеет детей:
Некоторые комментаторы отметили неуместность такого законопроекта во время войны - кто-то, как указывают пользователи соцсетей, не имеет постоянного жилья, чия-то жена или муж - в ВСУ, у кого-то мог погибнуть партнер, а у кого-то - психологическая травма и ухудшенное репродуктивное здоровье.
Критикуют Гривко и за нехватку основательных исследований:
Главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики прокомментировал законопроект в своем Telegram-канале, отметив, что "налог на бездетных существовал в разное время в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и, бесспорно, в СССР с 1941 года до самого конца империи».
Гетманцев называет методы, предложенные Гривко в резонансном законопроекте "противоречивыми".
Реакция Гетманцева на законопроект (скриншот)
По словам Даниила Гетманцева, "шансов на принятие нет. А вот шансы пополнить коллекцию гротескных законодательных инициатив девятого созыва ВР есть".
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