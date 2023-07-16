Податок на житло: кому і скільки доведеться заплати за "зайві метри"

Кому доведеться платити податок на житло

Сплачувати податок на житло доведеться власникам квартир, площа яких складає понад 60 кв. м, а також житлових будинків - понад 120 кв. м. Якщо у власності різні типи об'єктів житлової нерухомості, то податок сплачується за умови перевищення загальної площі 180 кв. м.

"Сплатити такий податок потрібно протягом 60 днів за квитанцією, яка мала надійти до 1 липня цього року за місцем вашої реєстрації. Якщо ви не отримали її, то варто самостійно звернутися до податкової, щоб у вас не нарахувався борг", - пояснює Левченко.

Скільки доведеться платити і як це вирахувати

"Сума прив'язана до мінімальної заробітної плати за той рік, за який ви будете сплачувати цей податок. Сплачується 1,5% з мінімальної зарплати. За 2022 рік сума за "зайві квадратні метри" складає 97 грн 50 коп." - пояснила юрист.

Зазначимо, що розмір мінімальної заробітної плати у 2023 році становить 6700 грн. Відповідно граничний розмір ставок податку на нерухоме майно цьогоріч не повинен перевищувати 100 грн 50 коп. за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюють органи податкової служби.

Точну суму, яку доведеться сплатити, кожен власник може вирахувати самостійно. Наприклад, якщо у людини приватний будинок на 156 кв.м, то вона має оплатити за 36 кв. м, оскільки пільгова площа на будинок становить - 120 кв. м. Відповідно, 36 кв. м помножити 100, 5 грн - буде 3 618 грн до сплати податку.

Чи мають платити податок власники житла, що на окупованих територіях

На час дії воєнного стану в закон внесені випадки, коли власники нерухомості можуть не сплачувати відповідний податок.

Від сплати податку на нерухоме майно у 2023 році звільняються: